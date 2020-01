Jean-Luc Reichmann : son nom mêlé à une grosse arnaque, il se défend

Chaque jour sur TF1, Jean-Luc Reichmann est aux commandes des "12 coups de midi". Un jeu qui, au fil des années, a su se faire une place de choix dans la grille de programmation de la chaine, mais aussi et surtout dans le cœur des téléspectateurs. Et ce, en dépit du scandale autour de Christian Quesada qui a un temps mis à mal l'image du célèbre jeu. Rayonnant et bienveillant, Jean-Luc Reichmann excelle dans son rôle d'animateur télé. Et ça, certains malfrats l'ont bien compris, et n'ont pas hésité à se servir de cette popularité sur les réseaux sociaux. Lundi 6 janvier, dans l'émission de Julien Courbet, "Ca peut vous arriver", sur RTL, la supercherie a été dévoilée. "Samedi, j'ai eu un certain Jean-Luc Reichmann qui s'est abonné à mon compte Twitter. Le problème, c'est que je l'ai déjà, le vrai, sur mon compte Twitter. Donc bien entendu, je flaire l'arnaque" a d'abord expliqué Hervé Pouchol, communicant et journaliste conciliateur.

"C'est totalement gratuit"

Forcément très au fait des nombreuses arnaques qui gangrènent la Toile, Hervé Pouchol a voulu voir jusqu'où allaient les malfaiteurs : "Ce monsieur se présente en me disant "Je suis ravi de faire votre connaissance", alors que ça fait 20 ans qu'on se connaît! Au bout d'un moment il me dit: 'Est-ce que vous voulez participer à mon émission sur TF1 ?' Je dis oui, je joue le jeu. Il me dit alors qu'il va falloir payer 100 euros! 'Vous allez dans un bureau de tabac, vous achetez un ticket de cent euros et ensuite vous prenez la photo du ticket.'" Contacté par Julien Courbet et ses équipes, Jean-Luc Reichmann est tombé de haut et a aussitôt mis les choses au clair : "Il y a des comptes qui sont certifiés avec le petit point bleu. Et c'est bel et bien moi qui suis derrière tous mes réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Bien évidemment, pour participer à notre émission, il faut vraiment s'inscrire mais c'est totalement gratuit."

Par Sarah M