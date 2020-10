Jean-Marc Généreux : ses émouvantes confidences sur la maladie de sa fille

Connu pour sa bonne humeur et son énergie débordante, Jean-Marc Généreux enchaîne les interviews. Et pour cause, le danseur a chamboulé sa carrière à la rentrée en quittant les rangs de TF1 pour rejoindre ceux de France 2. Un choix qui en a surpris beaucoup mais dont l’ancien juré de "Danse avec les stars" se réjouit. "Il fallait que je passe à autre chose et l'opportunité était trop belle", a expliqué Jean-Marc Généreux en septembre dernier à Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste" (C8). Après dix ans de bons et loyaux services pour l’émission "Danse avec les stars", Jean-Marc Généreux plaque tout et devient animateur sur France 2 ! Ce samedi 3 octobre 2020, il sera aux commandes de l'émission "Spectaculaire" que nos confrères du "Parisien" décrivent comme un mix du "Plus grand cabaret du monde" et de "La France a un incroyable talent". Si Jean-Marc Généreux a choisi de prendre un nouveau tournant dans sa carrière, il n’a pas pris cette décision tout seul. "C'était déjà une décision familiale avec ma femme et la famille", a-t-il aussi déclaré dans TPMP. Une famille qui compte beaucoup pour Jean-Marc Généreux.

"Ma fille est merveilleuse"

Père de deux enfants, le chorégraphe a d’ailleurs accordé une interview à "Purepeople" dans laquelle il se confie sur sa fille Francesca. Âgée de 21 ans, la jeune femme est atteinte du syndrome de Rett. Une maladie génétique qui altère le développement du système nerveux central. "S'il y a bien quelqu'un de spectaculaire dans ma vie, c'est ma fille. Ma femme aussi qui prend soin de Francesca et de notre fils Jean-Francis qui est âgé de 24 ans. Ma fille de 21 ans est une grande poupette, elle est merveilleuse. Si ma femme ne faisait pas tout ce qu'elle fait, moi, je ne pourrais pas faire ce que je fais", confie Jean-Marc Généreux. Pour l’heure, aucun traitement n’existe pour guérir les personnes atteintes du syndrome de Rett. Mais les recherches avancent, comme l’explique Jean-Marc Généreux. "Le syndrome de Rett perturbe le développé neurologique, rappelle-t-il. Quand vous regardez ma fille de l'extérieur, si la scoliose n'était pas prononcée, vous vous diriez que c'est une petite fille normale qui a peut-être 8 ou 9 ans. Mais elle a 21 ans. Elle a arrêté de grandir. Ils ont trouvé le MeCP2, le chromosome qui déclenche le processus du syndrome de Rett, donc ils ont avancé ! Ils recherchent la solution pour aider les petites filles dans le futur. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir aider ma fille. J'espère que la recherche va continuer".

Par Matilde A.