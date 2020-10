Jean-Marc Morandini : ce que Babette de Rozières aime chez l'animateur (Exclu vidéo)

Le 31 août dernier, Jordan de Luxe a fait sa rentrée sur Non Stop People avec son émission "L'instant de Luxe". Ce jeudi 1er octobre, il a reçu Babette de Rozières sur le plateau. L'occasion pour la cheffe cuisinière d'aborder différents sujets, notamment les attaques racistes dont elle a été victime. Cette dernière a aussi eu la surprise de voir son mari débarquer dans le programme. Une venue inattendue qui l'a beaucoup touchée.

"Il n'a rien à prouver"

Dans ce même entretien, Babette de Rozières a parlé de son amitié avec Jean-Marc Morandini. L'occasion pour elle de dire ce qu'elle aime chez l'animateur. "Je l'adore (...) Il a passé des moments très difficiles, que j'ai suivis de très près. Mais c'est le meilleur. Quand tu vois son émission, tu as envie d'aller jusqu'au bout (...) J'aime beaucoup sa simplicité, son humilité, sa personnalité (...) Il n'a rien à prouver, il n'est pas artificiel (...) J'ai beaucoup de respect pour les animateurs, c'est un métier que je considère très difficile (...) J'aime les animateurs qui me font rire, et Jean-Marc Morandini me fait rire", a-t-elle dit.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV