Jean-Marc Sylvestre : le très beau salaire qu'il touchait sur TF1 (Exclu vidéo)

Jean-Marc Sylvestre a répondu aux questions de Jordan de Luxe dans son émission quotidienne "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Dans un premier temps, le journaliste a accepté de réagir au décès de Valéry Giscard d'Estaing survenu mercredi 2 décembre à l'âge de 94 ans. Pour rappel, il est l'un des derniers à avoir interviewé l'ancien président de la République. C'était il y a "trois, quatre ans" pour le site "Atlantico". "Il voulait parler du Brexit, de l'Angleterre. Donc, on a fait une interview là-dessus", a-t-il confié.

Jordan de Luxe a voulu en savoir plus sur les coulisses de cet entretien. "On a simplement parlé. Il m'a demandé comment j'allais, ce que je faisais. Il m'a semblé assez triste, c'est ce qui m'a frappé (...) Il était nostalgique. Il n'était pas aigri, mais on sentait que c'était un homme plein de regrets, qu'il y avait des choses qu'il avait amorcées et qu'il n'arrivait pas à achever. C'est un homme qui a lancé énormément de réformes de la modernité et qui a souffert de l'incompréhension à l'encontre de ces réformes (...) Il était extrêmement triste de voir la situation dans laquelle l'Europe était", s'est-il remémoré.

"Ce n'est pas le plus gros sur TF1"

Si Jean-Marc Sylvestre a officié sur le site d'information "Atlantico", il a aussi été l'un des spécialistes de l'économie sur TF1 et LCI entre 1994 et 2010. Dans la suite son entretien avec Jordan de Luxe dans "L'instant de Luxe", il a accepté de révéler combien il touchait sur TF1. "J'ai terminé ma carrière avec un salaire de 20 000 euros par mois, je crois", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "C'est un beau salaire, mais ce n'est pas le plus gros sur TF1".

Depuis 2020, Jean-Marc Sylvestre anime l'émission "Smart PME" sur BSmart TV, le premier rendez-vous consacré aux petites et moyennes entreprises. Face à lui, "elles disposent d'un espace médiatique, pour exposer leur activité, leur stratégie, leurs besoin et leurs objectifs. Une émission en partenariat avec BPI France", peut-lire sur le site officiel de la chaîne.

