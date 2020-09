Jean-Marie Bigard annonce qu'il se retire de la course aux présidentielles de 2022

Depuis mai dernier, Jean-Marie Bigard avait plusieurs fois exprimé dans la presse, son intention de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2022. Si cette annonce n'avait pas été prise au sérieux au départ, l'humoriste n'avait pas hésité à afficher clairement son désir de pouvoir dans l'émission "Sept à Huit" diffusée le 6 septembre dernier.

"Et si on nettoyait la ruche complètement, si on virait toutes les abeilles, le roi et la reine, et qu'on fasse un truc nouveau. Si on décidait qu'à partir d'aujourd'hui, le monde, celui-là, est mort mais nous on en a un autre à proposer (...) Ce n'est pas une blague, ça fait peur, c'est assez rigolo, j'emploie ce terme mais c'est pas rigolo; c'est sérieux, mais les adversaires, les gens qui pourraient me barrer la route me semblent si peu intéressants, si peu crédibles, je me dis je vais jouer à ça; je ne sais pas jouer à ça mais j'ai envie d'essayer" avait-il déclaré quelques mois après avoir nargué Emmanuel Macron avec un ionique appel aux maires de France.

"Je me retire sous la pression"

Après avoir également taclé François Cluzet et Olivier Véran, Jean-Marie Bigard vient finalement d'annoncer qu'il renonce à se présenter. Ce lundi 28 septembre, le comédien était l'invité de l'émission "L'heure des pros 2" sur la chaîne CNews. L'occasion pour l'humoriste de 68 ans de faire une annonce qui va décevoir ses fans. "Je me retire officiellement de cette candidature à la présidentielle. Je me retire pour plusieurs raisons. Je me retire sous la pression de mes amis dont Laurent Baffie, Laurent Ruquier, Patrick Sébastien et la femme de ma vie. Je me retire !" a-t-il avancé avant d'ajouter : "je suis convaincu par mes amis dans le fait que je serai beaucoup plus efficace et beaucoup plus dangereux en étant drôle plutôt qu'en colère. Je me retire avec joie. Je suis trop sensible pour ça, je peux pas aller sur le terrain avec des crabes qui puent, je veux rester libre !" a-t-il lancé visiblement soulagé.

Par E.S.