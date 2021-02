Jean-Marie Bigard : Benjamin Castaldi revient sur ses propos polémiques dans TPMP (Exclu vidéo)

Chaque jour, du lundi au vendredi, Benjamin Castaldi est présent dans l'émission "Touche pas à mon poste" présentée par Cyril Hanouna. En tant que chroniqueur, l'ancien présentateur de "Secret Story" sur TF1 n'hésite pas à donner son avis sur différents sujets d'actualité. Le vendredi, il présente sa propre émission baptisée "TPMP ouvert à tous !" en compagnie, entre autre, de Danielle Moreau, Magali Berdah ou encore Ludivine Rétory.

Ce lundi 22 janvier, Benjamin Castaldi est l'invité d'Evelyne Thomas sur Non Stop People. Dans un premier extrait, le présentateur revient sur la période pendant laquelle il a dû rester chez lui parce que son fils a eu la Covid. L'occasion pour lui de rectifier ce qu'il s'est vraiment passé. "J'ai cru que mon fils avait la Covid, parce que j'ai fait un test antigénique positif pour lui, moi j'étais négatif. J'ai dû refaire un test PCR pour confirmer et comme il a eu la bonne idée d'être dans un cluster (...) D'ailleurs je fais une parenthèse : si les lycées pouvaient prévenir les parents quand les enfants sont malades, ça nous ferait moins flipper quand il y a un bébé chez moi, c'est quand même fou. Mon fils était consigné 7 jours et moi j'ai été obligé de me consigner le temps d'avoir le résultat du PCR", raconte-t-il.

"Je ne suis certainement pas collabo"

Dans ce même extrait, Evelyne Thomas revient sur le passage polémique de Jean-Marie Bigard dans "Touche pas à mon poste". C'était le 16 février dernier, sur C8. L'humoriste avait alors balancé une phrase qui a fait réagir, à savoir : "Ceux qui ne sont pas des complotistes sont des collabos". Dans quel camp se situe Benjamin Castaldi ?

"Je n'étais pas du tout d'accord avec cette formulation, je lui ai dit d'ailleurs", confie-t-il. Et de poursuivre : "Je ne suis certainement pas collabo. Le seul point où je vais lui donner un peu raison, c'est que c'est vrai que quand on n'est pas d'accord maintenant, très vite on est traité de complotiste, ça c'est vrai. Mais bon, quand on continue de dire que la chloroquine, c'est un traitement qui fonctionne, c'est lassant".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV