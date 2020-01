Jean-Marie Bigard boycotté par France Télévisions ? Son gros coup de gueule

Quand Jean-Marie Bigard a quelque chose sur le cœur, tout le monde le sait. Dimanche 19 janvier, l'humoriste de 65 a posté une vidéo assassine sur les réseaux sociaux, dans laquelle il fustige l'attitude de Michel Drucker et de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Jean-Marie Bigard a ainsi expliqué comment sa venue dans "Vivement Dimanche" a été annulée à la dernière minute. Et selon lui, ce serait la faute à son amitié avec Marcel Campion, candidat à la mairie de Paris : "J’ai eu Michel Drucker ce matin, il m’a dit : 'Je ne pourrais pas te recevoir dans mon émission parce que tu es ami avec Marcel Campion'. Ça y est ! Retour à la dictature ! Avant-guerre ! Giscard d’Estaing, c’est rien à côté" a-t-il fulminé. Mais Jean-Marie Bigard ne s'est pas arrêté en si bon chemin.

Jean-Marie Bigard en roue libre

Selon Jean-Marie Bigard, cette annulation n'est que le résultat d'un engagement politique qu'il avait rendu officiel il y a quelques mois. "On m’a dit : 'Vous êtes sur une liste', mais je ne suis sur aucune liste puisqu’elles seront déposées à partir du 27 février. Et Delphine Ernotte, la patronne du service public m’interdit, moi, Jean-Marie Bigard, d’aller sur le plateau de Michel Drucker… (...) Donc, je résume, si t’es plus ou moins ami avec un candidat au municipale de Paris, tu es interdit de télé ! Interdit ! Stop ! Terminé ! Michel, il m’a dit : 'Je ne peux pas faire autrement'" s'est-il insurgé. Pour finir, Jean-Marie Bigard s'en est violemment pris à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions : "Delphine, si c'est parce que tu n'as pas de place pour venir à l'Olympia, je te mets une chaise sur la scène tu m'entends ? J'ai même plus de places pour inviter mes meilleurs amis, mais toi je te mettrai sur la scène. Comme ça les gens pourront voir ta tête. Il n'est pas exclu que tu reçoives deux ou trois tomates pourries dans ta gueule, mais au moins tu seras tout prêt." Delphine Ernotte est prévenue

j'ai peut être une idée du pourquoi ma chère Delphine a demandé à me virer de l'émission



ps: à la question si c'est bien mon zgeg dans la video? la réponse est bien évidemment OUI sinon j'aurais choisi un mec avec une bien plus grosse. pic.twitter.com/F7vAF6qfDk — BIGARD LE VRAI (@JM_Bigard) January 19, 2020

