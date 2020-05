Jean-Marie Bigard candidat à la présidentielle ? Son coup de gueule face aux critiques

En début de semaine, Jean-Marie Bigard faisait une déclaration pour le moins étonnante. Ce mercredi 27 mai, l'humoriste déclarait qu'il était "intéressé" par une éventuelle candidature à la présidentielle. "Si ça peut aider le peuple à avoir une voix sincère qui ne fait partie d'aucun parti politique, oui, ça pourrait me tenter", avouait-il au micro de BFMTV.

Suite à cette annonce qui a fait trembler l'Élysée, de nombreuses personnalités s'en sont mêlées. C'est le cas notamment de Patrick Sébastien qui a rapidement réagi afin de remettre les pendules à l'heure, notamment sur le coup de fil entre l'humoriste et Emmanuel Macron. "En aucun cas Macron n'a appelé Bigard pour lui parler de politique ou le consulter sur quoi que ce soit. La volonté du président c'était d'appeler Bigard et d'être sympa avec lui". Mal à l'aise face à la situation puisque c'est lui qui les avait mis en contact, Patrick Sébastien a avoué ne pas lui en vouloir, mais être un peu déçu.

Les masques tombent

Jean-Marie Bigard prêt à tout pour aider, ne s'est évidemment pas laissé faire et a riposté. Dans une nouvelle vidéo postée sur Facebook, il déclare : "J’ai vu ce qu’il a dit sur BFMTV. Bon, il me chie un peu dessus. Il dit que j’ai déconné, que j’ai pété les plombs et que vraisemblablement je me suis laissé embarquer par mon ego. Mon cher Patrick, j’en ai autant à ton service".

Toujours aussi remonté, il a posté une autre vidéo sur Twitter dans laquelle il confie n'être "pas mécontent d'avoir foutu un gros bordel". "Ça a tellement énervé de monde, que beaucoup se sont démasqués. Et c'est la bonne période pour se démasquer et montrer son visage" a-t-il déclaré avant de dévoiler les nombreuses mesures de solidarité qu'il a mises en place. "Je ne fais pas de politique, mais cela ne m'empêche pas de récolter des bouchons de plastiques pour construire des fauteuils handicapés (...) Qui dit mieux ? Qui construit une maternité au Burkina Faso, qu'il paie de sa poche, pour que 6 000 femmes n'accouchent plus sur la terre battue ?"

Pas mécontent d’avoir foutu un gros bordel pic.twitter.com/8bsADiaosO — BIGARD le vrai bordel !!! (@JM_Bigard) May 29, 2020

Par J.F.