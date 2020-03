Jean-Marie Bigard défend la chloroquine : le professeur Didier Raoult l'a contacté

Le traitement à la chloroquine pour soigner les malades du coronavirus fait débat entre ses réfractaires et ses défenseurs. Loin de cacher ses opinions, Jean-Marie Bigard n'a pas hésité à lancer un appel au président Emmanuel Macron. Dans une vidéo partagée sur Twitter ce mardi 24 mars, Jean-Marie Bigard a défendu l'usage de la chloroquine, proposé par le professeur Didier Raoult : "Ça me gonfle... Tous les mecs qui ont tout fait pour barrer la route à la chloroquine, qui de toute évidence, est quand même un espoir énorme". "Ah oui... Ils permettent de l'utiliser sur des cas très graves, quand le mec va crever dans 48h, là ils l'essaient. Mais ce n'est pas comme ça qu'on essaie un produit", a-t-il lancé alors que la prescription de la chloroquine est autorisée depuis ce jeudi 26 mars, seulement sous la responsabilité d'un médecin et des établissements de santé.

"Didier Raoult a demandé mon téléphone"

"Le professeur Raoult le dit bien : pris très tôt, dès que tu sais, si t'as des tests, tu sais que t'es contaminé, 6 jours plus tard, le virus, il n'existe plus chez toi", a ajouté Jean-Marie Bigard dans cette vidéo qui a reçu de nombreuses réactions. Parmi elles, celle du principal intéressé : le professeur Didier Raoult. Dans une nouvelle vidéo sur Twitter ce vendredi 27 mars, l'humoriste a dévoilé avoir été contacté par le marseillais : "Didier Raoult a demandé mon téléphone à ma production, pour me remercier de l'avoir soutenu tout simplement. (...) Pour l'instant j'ai eu son assistant (...) et je lui ai dit que j'avais hâte de parler au professeur Raoult pour lui bramer mon admiration, mon amour et ma sympathie". Nul doute que Jean-Marie Bigard rendra ensuite compte de leur conversation.

Les chinois en 10 jours ils montent un hôpital pour sauver les malades

Et en FRANCE on a mis 1 mois pour monter une tente et demander au personnel de santé de se demerder...



Allez Professeur, sortez nous de ce merdier — BIGARD LE VRAI DE VRAI (@JM_Bigard) March 27, 2020

