Jean-Marie Bigard défend la police et tacle Omar Sy

Cela fait plusieurs semaines maintenant que Jean-Marie Bigard fait passer des messages avec son compte Twitter. Celui qui souhaite se présenter à l'élection présidentielle de 2022 ne cesse de pousser des coups de gueule sur ceux qui attaquent la police. En effet, depuis lundi 25 mai et le meurtre de George Floyd, les forces de l'ordre sont sans cesse pointées du doigt. De nombreux citoyens se révoltent contre les violences policières.

Certaines célébrités n'hésitent pas à faire entendre leur voix pour faire bouger les choses. C'est le cas de Camélia Jordana qui confiait sur le plateau de On n'est pas couché "avoir peur face à un flic". Plus récemment, c'est l'acteur Omar Sy qui signait une longue tribune contre les violences policières. Mais il semblerait que ces manières de faire agacent Jean-Marie Bigard. Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, ce jeudi 11 juin, il pousse un violent coup de gueule.

"Je suis en colère"

"Je suis en colère que des mecs, comme par exemple Omar Sy et Camélia Jordana, se retrouvent en tête de cortège pour énerver tous les Français à cause de la police française, qui serait violente et raciste, lâche l’humoriste. Moi, je dis non ! Il y a des co****** partout. Dans tous les corps de métiers, il y a des co******. Mais je vous garantis une chose, il y a 98% des flics et des gendarmes qui se lèvent le matin pour faire respecter les lois de la République. Je les admire beaucoup pour ça parce qu’on crache sur leurs bagnoles, parce qu’on les caillasse. Il y a des endroits où ils ne peuvent même pas aller. Parfois, on les tabasse et parfois, on les tue."



Selon Jean-Marie Bigard qui s'est fait remarquer suite à son passage dans Tous en cuisine, il ne faut pas comparer la situation aux États-Unis et celle de la France. "Moi, je dis oui, aux Etats-Unis, allez-y ! J’irais le premier en tête de gondole pour dire : ‘Vous êtes des gros porcs dégueulasses.’ L’autre, il a tué un mec en l’étouffant, c’est ignoble, c’est inacceptable. Mais pas en France. Je voyage quand même pas trop mal, j’ai beaucoup de dates par exemple en Belgique. Et je peux vous dire que les Belges respectent leurs policiers. Quand il y a une voiture de police qui arrive, il n’y en a pas un qui va oser cracher sur la bagnole. Chez nous, ils peuvent tout oser. La différence entre les Etats-Unis et nous, c’est que chez nous, ce sont nos flics qui se font tabasser."

J'en ai marre de voir nos policiers se faire trainer dans la boue depuis plusieurs jours.

Pour 2% de mecs qui dérapent, on jette l’opprobre sur toute une profession?!!

Moi je je ne crache pas sur un mec qui se lève à 6h du mat pour faire appliquer les lois de la République. pic.twitter.com/szKZt1N06S — BIGARD streaming le 20 juin (@JM_Bigard) June 11, 2020

Par J.F.