Jean-Marie Bigard et Lola Marois : pourquoi la "liberté" est primordiale dans leur couple (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe a reçu Lola Marois dans son émission quotidienne "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Dans un premier extrait, elle a raconté ce jour où son mari Jean-Marie Bigard a frôlé la mort. L'humoriste a fait une septicémie il y a quelques années.

"Il est tombé très malade, à la suite d'une infection de gencives. Il a atterri en réanimation. Là, je me suis dit : 'Je vais le perdre'. J'étais en larmes tous les jours, j'appelais Laurent Baffie qui est notre meilleur ami et tous les jours, je l'appelais en larmes et je lui disais : 'Lolo, je ne vais pas y arriver. Il ne va pas vivre'. Il était dévasté pour son pote, il essayait parfois de faire quelques pirouettes d'humour parce que c'est un homme brillant qui a un humour ravageur, mais parfois, il avait peur pour lui (...) Et voilà, les jours ont passé et de fil en aiguille, il s’en est sorti, mais ça a été une période abominable. Je rentrais chez moi le soir, je me disais : 'Il ne va pas revenir'", a-t-elle raconté.

"Tu ne peux pas enfermer quelqu'un dans une cage"

Dans ce même entretien, Lola Marois a fait des révélations sur son couple avec Jean-Marie Bigard qu'elle n'avait encore jamais faites dans "aucune presse ni dans aucune télévision", a-t-elle précisé. "Quand on aime quelqu'un, il faut le laisser libre, au risque de le perdre (...) Quand tu pars du principe que tu laisses une totale liberté à ta femme et que, si elle t'aime, elle revient, c'est ça le vrai amour. Tu ne peux pas enfermer quelqu'un dans une cage, ça ne marche pas", a-t-elle expliqué.

Elle a tout de même dit que Jean-Marie Bigard était "un macho". "Il a de l'influence sur moi (...) Ma liberté, il me la laisse et moi, je lui laisse la sienne (...) On va se laisser notre liberté parce que c'est comme ça qu'on s'aime. Après, il y a des choses qu'on ne tolère pas, et lui et moi, il faut respecter l'autre. On est un couple assez jaloux et possessif (...) J'ai été très jalouse au début de notre relation (...) mais avec l'âge, j'ai changé (...) On a 28 ans d'écart, on le sait (...) Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Je sais pourquoi il m'aime", a-t-elle conclu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV