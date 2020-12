Jean-Marie Bigard "excessif" : Lola Marois inquiète, elle confie ses craintes (Exclu vidéo)

Fin août, Jordan de Luxe a fait son retour sur Non Stop People pour une nouvelle saison aux commandes de son émission quotidienne "L'instant de Luxe". Depuis qu'il a repris les rênes, le présentateur a pu échanger avec de nombreuses personnalités sur leur vie aussi bien professionnelle que personnelle. Ce mercredi 1er décembre, Lola Marois s'est prêtée au jeu de ses questions, abordant sans surprise le couple qu'elle forme depuis de nombreuses années avec Jean-Marie Bigard.

Un sujet qu'elle avait déjà abordé chez Evelyne Thomas, évoquant "les blessures" qui les ont rapprochés lors de leur rencontre. "J'étais une jeune fille de 24 ans relativement mûre, très écorchée. J'avais déjà beaucoup de vécu. Ce vécu et ces névroses ont été très complémentaires avec lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert (...) Ces failles et ces blessures se sont rejointes et ont fait un coup de foudre très intellectuel, bizarrement. Les gens peuvent penser évidemment que peut-être il tournait de l'oeil sur une jeune fille de 24 ans blonde et bimbo, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que ça et un lien très intellectuel", disait-elle.

"je prie pour le meilleur et je m'attends au pire"

Face à Jordan de Luxe, Lola Marois a évoqué sa différence d'âge avec Jean-Marie Bigard. Le présentateur a voulu savoir si elle pensait parfois au fait de perdre son mari. "Oui, bien sûr. On ne peut pas vivre dans une bulle où tout est beau et tout est rose", lui a-t-elle répondu. La mort est d'ailleurs un sujet que le couple évoque, ce qui n'était pas le cas avant la naissance de leurs deux enfants. "À l'époque, pour moi, il était immortel et moi aussi. J'avais 29 ans quand je suis tombée enceinte. Pour moi, j'avais la vie devant moi, lui aussi. Il avait la cinquantaine, mais ce n'était pas grave. Mais plus les années passent, plus on se rend compte que personne n'est immortel", a-t-elle dit.

Si Lola Marois pense parfois au fait de perdre son mari un jour, c'est parce qu'il est "quelqu'un qui brûle la vie par les deux bouts", a-t-elle précisé. "Il est quand même excessif dans tout. Ce n'est pas quelqu'un qui est extrêmement prudent dans son quotidien, que ce soit quand il boit un verre de trop, quand il prend son scooter (...) C'est quelqu'un qui ne se ménage pas (...) Je prie pour le meilleur et je m'attends au pire", a-t-elle poursuivi.

