Jean-Marie Bigard financièrement ruiné ? Il pousse un coup de gueule

Jean-Marie Bigard n’est plus à un coup de gueule près ! Invité des "Grandes Gueules" sur RMC Story ce 3 décembre 2020, l’humoriste de 66 ans a expliqué se sentir "étouffé" comme "un cheval en box" d’où sa "colère" de ne plus pouvoir remonter sur scène et d’être interdit de sortie "depuis sept mois sans avoir gagné un centime d’euro en étant en train d’emprunter de taper un pote pour finir le mois. Je dis non, ce n’est pas possible avec le nombre de gens qui me suivent, la puissance que j’ai sur scène, le pouvoir que j’ai de rendre les gens heureux. D’un coup, on me supprime ça".

Avouant ne plus avoir "un rond", il a poursuivi : "Je suis comme tout le monde, je demande une autorisation de découvert à ma banque. Là j'ai 3 mois de loyer de retard. Je ne vais pas pleurer, hein. Je suis encore dans ma position milliardaire ! Si tu me demandes 500 euros, je vais aller les chercher au distributeur. Je ne vais pas me plaindre de mon sort. Mais si tu me demandes, si je suis financièrement ruiné, bah je le suis".

"Je suis ma seule et unique source de revenus"

Agacée, il a déploré que tous les Français n’aient pas les mêmes droits : "C'est dur parce que les gens comme Gérard Jugnot, qui me critiquent, ou d'autres, ils continuent de tourner des films. Ils pètent dans la soie, mais moi, si je ne vais pas avec mes 100 kilos de bidoche sur la scène et que le préfet n'accepte pas que je joue devant 2 000 personnes, bah il m'affame". Avant de conclure : "Je suis ma seule et unique source de revenus. Si je ne travaille plus je ne gagne plus d'argent. Et au bout de six mois, et tu claques du bec. Relativement, hein".

Par C.F.