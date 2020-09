Jean-Marie Bigard : hué par les Gilets Jaunes, il quitte la manifestation

C'est une histoire pleine de rebondissement. Jean-Marie Bigard, candidat à l'élection présidentielle avait prévu d'être aux côtés de Jérôme Rodrigues durant la manifestation des Gilets Jaunes prévue ce samedi 12 septembre, mais les propos de ce dernier qui a qualifié les policiers de "nazis" n'ont pas plu à l'humoriste. En effet, dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, il annonçait vouloir se désolidariser de la figure des Gilets Jaunes : "Je ne peux pas samedi défiler à côté d'un mec qui traite la police de nazis, c'est pas moi du tout (…) Je n'irai pas. Je ne peux pas faire autrement que de me retirer de cette affaire qui était à l'initiative de Jérôme Rodrigues. Il est allé trop loin, il a merdé".

"on ne veut pas de toi ici"

Mais Jean-Marie Bigard avait changé d'avis et avait finalement décidé de se rendre à la manifestation. "Hier, je vous ai dit qu'après les propos inacceptables de Jérôme Rodrigues, je ne peux pas marcher à côté d'un mec qui dit ça, même s'il l'a dit vraisemblablement sous le coup de la colère. En revanche, je me dois d'être au milieu de mes amis les Gilets Jaunes. (…) Je vais choisir un départ de manif où il n'y aura pas Jérôme Rodrigues, tout simplement. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Je me suis dissocié de Jérôme Rodrigues mais pas des Gilets Jaunes. Je suis toujours à fond, comme depuis le début, avec eux."

Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Lors de son arrivée à la manifestation, Jean-Marie Bigard a été vivement hué par les manifestants. On a pu entendre des "collabo", "casse-toi !" ou encore "on ne veut pas de toi ici". Face a cet accueil houleux, l'humoriste s'est réfugié dans une brasserie avant d'être exfiltré à moto.

Par J.F.