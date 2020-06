Jean-Marie Bigard : Jérôme Anthony s’excuse pour son comportement dans Tous en cuisine

C’est un incident qui a beaucoup fait parler sur la Toile. Invité avec sa femme Lola Marois dans Tous en cuisine ce mardi 9 juin, Jean-Marie Bigard s’est illustré en portant un t-shirt sur lequel on pouvait lire "Allez tous vous faire enc*ler". De quoi provoquer la colère des internautes : "Pour une émission familiale, on aurait pu peut-être éviter le t-shirt", "Mon dieu, les Bigards sont insupportables ! Vulgaires, égocentriques... Ils savent que ce n'est pas un cours particulier et qu'il y a d'autres invités ?", "Sinon #TousEnCuisine le T-shirt de JM Bigard, on peut en parler? Ma fille de 7 ans viens de nous demander ce que voulait dire 'allez se faire'". Face aux nombreuses critiques, Cyril Lignac et Jérôme Anthony ont tenu à présenter leurs excuses.

"ça n’arrivera plus"

Ce mercredi 10 juin, alors que les deux acolytes allaient se lancer dans de nouvelles recettes avec comme invité le footballeur Adil Rami, Jérôme Anthony a pris le temps de présenter des excuses pour le comportement de Jean-Marie Bigard : "On s'est bien marré avec Jean-Marie Bigard mais on n'a pas trop kiffé son t-shirt. On ne va pas se mentir. Alors, si vous aussi vous avez été choqués par le t-shirt par notre ami et bien, on s'en excuse et ça n'arrivera plus. Mais vous connaissez Jean-Marie, c'est aussi pour ça qu'on l'adore", a expliqué l’animateur, tandis que Cyril Lignac semblait d’accord. La veille, Jérôme Anthony avait déjà tenté de recadrer l’humoriste sur sa tenue : "Alors, Jean-Marie, sache que c'est une émission familiale, on est là pour s'amuser, en famille évidemment !".

Par Alexia Felix