Jean-Marie Bigard : la naissance prématurée de ses jumeaux a eu des conséquences sur sa santé

S’il est connu pour être un personnage franc du collier sur scène, n’hésitant pas à lancer des blagues graveleuses dès que l’occasion se présente, en coulisses, Jean-Marie Bigard est un papa comblé. En 2012, son épouse Lola Marois donnait naissance à deux adorables bambins, des jumeaux baptisés Jules et Bella. Une naissance qui ne s’est pourtant pas passée comme les parents l’auraient souhaité. Arrivés au monde de façon prématurée, trois mois avant le terme de la grossesse, les deux enfants ont suscité de vives inquiétudes. Un souvenir douloureux sur lequel Jean-Marie Bigard s’est confié, sans fard, dans le nouveau podcast de Télé-Loisirs, "Parents d’abord" : "Je ne pourrai jamais oublier de ma vie ce stress vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jour sur sept."

"C’était terrifiant"

En plus de l’inquiétude, la naissance prématurée de ses deux enfants a eu un lourd impact sur la santé de Jean-Marie Bigard : "J'ai attrapé une polyarthrite rhumatoïde à ce moment-là. Le choc émotionnel a été tellement violent. Je dois ma polyarthrite rhumatoïde à mes enfants, qui ont été entre la vie et la mort pendant trois mois." Une maladie dont souffre encore aujourd’hui l’humoriste de 65 ans, qui s’est ainsi remémoré ces instants d'angoisse extrême : "Avec Lola, on est allé à la guerre ensemble. Le matin, on disait : ‘Est-ce que c'est toi ou moi qui appelle l'hôpital ?’ pour savoir s'ils étaient toujours en vie ou si on en avait perdu un, ou les deux. Pendant notre séjour, on a vu quatre bébés partir, avec la famille en noir. C'était terrifiant…" Heureusement, aujourd’hui, Jules et Bella se portent bien !

Par Sarah M