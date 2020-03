Jean-Marie Bigard : La touchante déclaration d'amour de Lola Marois

Depuis 2009, Lola Marois et Jean-Marie Bigard filent le parfait amour. Mais si le couple est toujours aussi soudé, Lola Marois a eu beaucoup de mal à faire ses preuves au début de sa relation, car à l'époque Jean-Marie Bigard était encore marié. L'humoriste a quitté sa femme quelques jours après son accouchement pour se mettre en couple avec Lola Marois : "J'avais 24 ans lorsque je l'ai rencontré. Il était marié, mais séparé de cœur comme je l'ai expliqué. Je me suis sentie à la mauvaise place. Tomber amoureuse d'un homme marié et âgé de vingt-huit ans de plus que soi n'est pas une situation très simple. Je me suis même demandé si ma propre famille pensait que j'étais avec lui pour de mauvaises raisons. Lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un de connu et de plus âgé, les gens se posent des questions. J'ai été jugée et j'en ai souffert", avait confié Lola Marois à Purepeople en 2017.

Le couple toujours soudé

Si le couple a laissé planer un doute sur l'état de son mariage, Lola Marois a finalement mis un terme aux rumeurs. Il y a quelques heures dans sa story Instagram, l'actrice a dévoilé une photo d'elle avec son époux alors qu'il se trouve en coulisses. Et en légende, Lola Marois a tout simplement écrit : "L'amour de ma vie". De quoi rassurer les fans du couple. D'ailleurs, il semblerait que Jean-Marie Bigard et Lola Marois envisagent d'agrandir leur famille : "On rêve d'adopter. On envisage très fort cette option. On ferait partager notre bonheur à un autre petit bébé. On n'a pas encore entamé de démarches, mais ça peut se produire d'un moment à un autre. Car quand nos enfants avaient jusqu'à 4 ou 5 ans, on se disait "Ca va faire trop". Mais ils ont 7 ans aujourd'hui. Comment on pourrait ne pas penser à repasser par tous les "emmerdements" : les couches, la merde du bébé... On est tout prêt d'être prêt à adopter un enfant, le plus jeune possible", a confié Jean-Marie Bigard il y a quelques jours dans "Parents d'abord", podcast de Télé Loisirs.

Par Alexia Felix