Jean-Marie Bigard : l'humoriste change d'avis et participera à la manifestation des Gilets Jaunes

Le 8 septembre dernier, Jérôme Rodrigues postait une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle il invitait les membres des Gilets Jaunes à se remobiliser mais également à "décliner leur identité" durant la manifestation prévue le 12 septembre, "quitte à aller faire un tour au commissariat". Avant d'ajouter "Mais auront-ils suffisamment de place pour nous accueillir?". Le compte de Synergie-Officiers a tenu à répondre aux propos du Gilets Jaunes par le tweet suivant : "Nous avons suffisamment de place pour vous accueillir".

Mais plutôt que d'apaiser les tensions, Jérôme Rodrigues a répondu par la provocation en déclarant : "c'est clair bande de nazis vous irez ouvrir le camp de concentration disponible au nord-est de Paris celui que vous tentez de cacher aux médias #vousnetespasmapolice". Des propos qui ont vivement choqué, a tel point que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déposé plainte. Jean-Marie Bigard, qui a récemment poussé un coup de gueule contre le gouvernement a tenu à se désolidariser de la manifestation en signe de protestation. Dans une vidéo postée sur Twitter, il déclarait : "Je ne peux pas samedi défiler à côté d'un mec qui traite la police de nazis, c'est pas moi du tout (…) Je n'irai pas. Je ne peux pas faire autrement que de me retirer de cette affaire qui était à l'initiative de Jérôme Rodrigues. Il est allé trop loin, il a merdé".

"Je dois être au milieu de mes amis"

Mais ce vendredi 11 septembre, le candidat à l'élection présidentielle a posté un nouveau message sur son compte Twitter, et annonce qu'il change d'avis. "Hier, je vous ai dit qu'après les propos inacceptables de Jérôme Rodrigues, je ne peux pas marcher à côté d'un mec qui dit ça, même s'il l'a dit vraisemblablement sous le coup de la colère. En revanche, je me dois d'être au milieu de mes amis les Gilets Jaunes. Par chance, il y a trois départs de manifestations déclarées et pacifiques. Je serai demain à Paris avec mes amis les Gilets Jaunes. Je vais choisir un départ de manif où il n'y aura pas Jérôme Rodrigues, tout simplement (...) J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Je me suis dissocié de Jérôme Rodrigues mais pas des Gilets Jaunes. Je suis toujours à fond, comme depuis le début, avec eux."

Mes amis

Après discussion avec les représentants gilets jaunes, nous avons trouvé un accord pour le manif de demain.

Ok c’est bon je défilerai à Paris, mais à la tête d’un autre cortège. pic.twitter.com/7vPjJ9Rj3N — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) September 11, 2020

Par J.F.