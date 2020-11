Jean-Marie Bigard : Lola Marois évoque ces "blessures" qui les ont rapprochés (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour évoquer avec elle sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a pu s'entretenir avec Clara Morgane, Booder, Danièle Evenou, Chimène Badi ou plus récemment Didier Gustin. Pendant leur rencontre, ce dernier s'est souvenu de ce jour où Jacques Higelin lui a jeté son café à la figure. Une anecdote qui n'est pas passée inaperçue !

Ce jeudi 19 novembre, Evelyne Thomas reçoit Lola Marois dans son émission. L'occasion pour la comédienne de parler de sa vie privée, elle qui est mariée à Jean-Marie Bigard depuis mai 2011. Dans un extrait inédit, la comédienne raconte le début de leur histoire, confirmant qu'au moment de sa rencontre avec l'humoriste, ce dernier était encore marié à son ex-femme de l'époque. "Il était séparé de corps avec elle quand je l'ai rencontré. Ils avaient deux appartements différents. C'était un accord tacite que chacun vivait quand même un petit peu sa vie, mais ils restaient mariés. Il y avait un grand attachement entre eux", explique-t-elle.

Un coup de foudre "intellectuel"

Dans la suite de l'entretien, Lola Marois a qualifié sa rencontre avec Jean-Marie Bigard de "coup de foudre". Et de poursuivre : "J'étais une jeune fille de 24 ans relativement mûre, très écorchée. J'avais déjà beaucoup de vécu. Ce vécu et ces névroses ont été très complémentaires avec lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert (...) Ces failles et ces blessures se sont rejointes et ont fait un coup de foudre très intellectuel, bizarrement. Les gens peuvent penser évidemment que peut-être il tournait de l'oeil sur une jeune fille de 24 ans blonde et bimbo, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que ça et un lien très intellectuel".

Elle raconte ensuite les circonstances de leur rencontre, au théâtre. Elle souligne à quel point elle l'a trouvé "hilarant". Et de conclure : "Je vois un bel homme, rigoureux, sportif (...) Je vois un mec qui vient de faire rire 5000 personnes (...) Il a de la prestance (...) J'avais bloqué sur toute une personne, il avait une grande assurance".

Par Non Stop People TV