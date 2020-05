Jean-Marie Bigard : Lola Marois lui déclare son amour pour leur anniversaire

Lola Marois et Jean-Marie Bigard continuent de filer le parfait amour. En couple depuis 2009, les deux amoureux sont très heureux malgré les critiques contre eux. En 2017, l’actrice de Plus belle la vie s’était confiée à Purepeople sur sa rencontre avec l’humoriste : "J'avais 24 ans lorsque je l'ai rencontré. Il était marié, mais séparé de cœur comme je l'ai expliqué. Je me suis sentie à la mauvaise place. Tomber amoureuse d'un homme marié et âgé de vingt-huit ans de plus que soi n'est pas une situation très simple. Je me suis même demandé si ma propre famille pensait que j'étais avec lui pour de mauvaises raisons. Lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un de connu et de plus âgé, les gens se posent des questions. J'ai été jugée et j'en ai souffert". Malgré tout, Lola Marois et Jean-Marie Bigard sont toujours ensemble et ce mercredi 27 mai, le couple célébrait même son anniversaire de mariage.

"9 ans de bonheur"

Pendant que Jean-Marie Bigard s’amuse sur Instagram ces derniers jours à évoquer les appels téléphoniques avec Emmanuel Macron, Lola Marois de son côté a tenu à faire une touchante déclaration d’amour. Dans sa story Instagram, l’actrice a dévoilé un cliché d’elle en compagnie de son compagnon lors de leur mariage qui a eu lieu le 27 mai 2011 : "9 ans de mariage aujourd’hui. 9 ans d’amour, de bonheur, 9 ans que tu soignes mes peines, que tu trouves des solutions à tout, que tu me rends heureuse chaque jour. Je remercie le ciel de t’avoir mis sur mon chemin, mon ange gardien. Je t’aime", a écrit la comédienne. De son côté, Jean-Marie Bigard n’a pas pris la parole sur les réseaux sociaux.

Par Alexia Felix