Jean-Marie Bigard papa pour la quatrième fois ? Lola Marois se confie !

Cela fait plusieurs années maintenant que Lola Marois et Jean-Marie Bigard vivent le parfait amour. En effet, l'actrice de Plus Belle la Vie a donné naissance à Bella et Jules, des jumeaux nés en novembre 2012, tandis que l'humoriste était déjà papa d'un petit Sasha, âgé de 11 ans. Et il semblerait que la chanteuse de 38 ans soit prête à se lancer à nouveau dans les biberons malgré les difficultés financières que peut rencontrer son mari, Jean-Marie Bigard.

Il y a quelques semaines, sur le plateau des "Grandes Gueules" sur RMC il avait fait part de ses soucis : "Je suis tout à fait aux abois oui, j'ai plus un rond dans le sens où je suis comme tout le monde à demander une autorisation de découvert à ma banque sinon j'ai trois mois de loyer de retard, a expliqué l'humoriste. Je ne vais pas pleurer (…)."

lola marois bientôt enceinte ?

Jean-Marie Bigard ajoutait ensuite : "Si tu me demandes 500 euros, je vais aller te les chercher au distributeur. Je ne vais pas me plaindre de mon sort. Mais si tu me demandes si je suis financièrement ruiné, je le suis".

Très active sur Instagram, Lola Marois prend souvent le temps de répondre aux questions de ses abonnés, et il y a quelques semaines un internaute la questionnait sur ses envies de maternité et lui a demandé "s'il y aura un troisième enfant ?" L'actrice avait répondu à l'époque "Franchement, je ne pense pas". Mais il semblerait qu'elle ait changé d'avis. Un autre internaute vient de lui poser la question suivante "envie d'un troisième enfant ?", ce à quoi elle a répondu "parfois oui…"

Par J.F.