Jean-Marie Bigard pousse un nouveau coup de gueule contre le gouvernement

Jean-Marie Bigard sera-t-il candidat lors des prochaines élections présidentielles de 2022 ? Après plusieurs sorties médiatiques, l’humoriste laisse planer le doute. Un coup il déclare se porter candidat, et la fois d’après il tempère ses dires en expliquant préférer "gueuler en tribune". Une chose est sûre, ses propos ne passent pas inaperçus. Samedi 15 août, Jean-Marie Bigard s’en est une fois de plus pris au gouvernement d’Emmanuel Macron. Joint par téléphone dans "Les Grandes Gueules" sur RMC, il a expliqué pourquoi il prendrait part au prochain rassemblement des gilets jaunes prévu le 12 septembre prochain. "Le peuple, il souffre, il en prend plein la gueule et on se fout de sa gueule. Donc on est là pour dire qu’il faut pas se foutre de la gueule du peuple, ça suffit".

"Dis-moi s’il y a toujours une démocratie en France ?"

Puis il ajoute, "Ce n’est pas possible de vivre dans le septième pays le plus riche de la planète, où il y a neuf millions de personnes qui en chient dont trois millions peinent à s’acheter des choses essentielles". Alors que le présentateur évoque les élections pour se faire entendre, l’humoriste reprend : "De quelles élections tu me parles ? (…) 2005 référendum national, c’est le peuple qui décide. Le seul moment où on a le pouvoir c’est quand notre bulletin tombe dans l’urne (…) On demande aux français ‘Voulez-vous de l’Europe oui ou non ?’, la France répond ‘non’ et nos gouvernants disent, ‘Comme vous avez répondu non on va dire que c’est oui’. Dis-moi s’il y a toujours une démocratie en France ?"

"J’ai envie de crier STOP"

Puis Jean-Marie Bigard joute qu’il souhaiterait que l'on "consulte le peuple plus souvent". Mais pour cela, il souligne qu’il faudrait également "qu’on écoute le peuple mais on se débarrasse du peuple". En légende de l’extrait proposé sur son compte Twitter, l’humoriste écrit : "Je ne suis pas là pour faire le buzz, je suis juste fatigué qu’on se foute de nous. Oui je fais des sketchs et des blagues pour divertir les français 90% du temps mais 10% du temps j’ai envie de crier STOP, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons !"

je ne suis pas là pour faire le buzz

je suis juste fatigué qu’on se foute de nous

oui je fais des sketchs et des blagues pour divertir les français 90% du temps

mais 10% du temps j’ai envie de crier STOP, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons!!! pic.twitter.com/UmUl12gpeD — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) August 15, 2020

quand on me demande ce que je pense de ce que font nos gouvernants avec les élections, et que je donne juste un fait... rien d'autre. pic.twitter.com/yBeApGJSUR — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) August 16, 2020

