Jean-Marie Bigard "roi des beaufs" : Lola Marois revient sur le tacle de François Cluzet (Exclu vidéo)

Lola Marois est l'invitée d'Evelyne Thomas ce jeudi 19 novembre dans l'émission qu'elle présente sur Non Stop People. Dans un premier extrait, la comédienne de 38 ans revient sur sa rencontre avec Jean-Marie Bigard, son mari depuis 2011. Elle a expliqué ce qui les a rapprochés au début de leur histoire d'amour.

"J'étais une jeune fille de 24 ans relativement mûre, très écorchée. J'avais déjà beaucoup de vécu. Ce vécu et ces névroses ont été très complémentaires avec lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert (...) Ces failles et ces blessures se sont rejointes et ont fait un coup de foudre très intellectuel, bizarrement. Les gens peuvent penser évidemment que peut-être il tournait de l'oeil sur une jeune fille de 24 ans blonde et bimbo, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que ça et un lien très intellectuel", dit-elle.

"C'est une insulte qui est basse"

Dans un second extrait, Lola Marois revient sur les propos que François Cluzet a tenus à l'égard de Jean-Marie Bigard sur RTL en septembre dernier, alors que l'humoriste était au coeur de l'actualité pour son soutien aux Gilets jaunes et l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle. Il l'avait alors qualifié de "roi des beaufs", s'en prenant au passage à Fabrice Luchini et Eric Zemmour.

"Ça m'a touché. Je suis une mère juive, je suis une lionne (...) Il ne faut pas trop aller là où j'aime les gens, donc bien sûr ça m'a touché. Il traite mon mari de 'roi des beaufs'. Evidemment, mon mari il a un côté beauf, c'est génial d'être beauf (...) Ça veut dire quoi d'être le roi des beaufs ? Ça veut dire qu'il y a des millions de Français qui sont beaufs parce qu'ils rigolent à leurs blagues ?" réagit Lola Marois. Et de poursuivre : "S'il avait un petit peu plus d'intelligence, il saurait lire entre les lignes et il verrait toute la poésie et toute l'intelligence qu'il y a dans les spectacles de mon mari. C'est une insulte qui est basse parce qu'elle insulte beaucoup de Français et c'est un manque d'intelligence de ne pas voir l'intelligence de mon mari".

