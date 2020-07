Jean-Marie Bigard : sa femme Lola Marois pose à moitié nue en Une d'un magazine

Si son mari est pointé du doigt pour ses frasques et ses écarts de langages, Lola Marois est quant à elle souvent critiquée pour son extrême sexy attitude. Toujours prête à prendre la pose en bikini très sexy ou en lingerie affriolante, l'actrice de "Plus belle la vie" porte fièrement son statut de femme fatale.



Et c'est la concrétisation pour la jolie blonde car elle vient d'être mise à l'honneur par le magazine King. La maman des jumeaux Jules et Bella s'affiche en effet en couverture du magazine, nue sous un imperméable.



Le média qui se décrit comme "le nouveau magazine de l'homme moderne chic, sexy et drôle" et "un charmant magazine fermement ancré dans son époque" va même jusqu'à qualifier Lola Marois de "Première Dame de France". Un clin d'oeil au futur statut qu'elle pourrait avoir si son mari, Jean-Marie Bigard accède à la présidence du pays alors que son éventuelle candidature a récemment fait la une des médias.

"Je peux m'amuser à montrer mon cul sur Instagram"

Lola Marois pourra-t-elle bientôt prendre la pose en sous-vêtements sexy dans les couloirs de l'Elysée ? La comédienne explique qu'elle compte s'assagir un jour : "Il faut des photos sexy sur un compte Instagram. Enfin non, j'ai plein de collègues comédiennes qui ne le font pas, qui ne tombent pas dans la photo Insta un peu sexy. Moi parfois, j'aime bien. Je me dis quand j'aurais 40 ans ou 45 ans et que j'aurais pris un peu de poids, je ne le ferais plus. J'aime bien et puis parfois, ça m'ennuie aussi, parce qu'en France, si tu es blonde et un petit peu sexy, tu n'as pas trop le droit d'avoir un cerveau et il faut choisir. J'aime bien prouver qu'on peut avoir les deux" avait confié Lola Marois à Télé-Loisirs en 2016.



"Je n'ai pas vendu mon âme au diable, je suis assez fière de mon parcours. Je peux m'amuser à montrer mon cul sur Instagram car ce n'est pas méchant. J'ai montré qu'à côté de ça, j'avais de l'esprit, même s'il y aura toujours des gens pour dire que j'en suis là parce que j'ai été pistonnée. C'est ce que les gens adorent dire " avait-elle conclu.



Par E.S.