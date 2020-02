Jean-Marie Bigard : Son gros coup de gueule après un geste très généreux

Ce jeudi 6 février, l’humoriste Jean-Marie Bigard fait la Une de l’hebdomadaire Valeurs Actuelles. A l’intérieur, une longue interview dans laquelle il revient sur sa brouille avec Muriel Robin. Depuis la diffusion de son sketch dans lequel il parle d’un viol dans "TPMP", l’humoriste lui en veut. Les deux amis ne se parlent plus. Au contraire, la hache de guerre n’est pas prête d’être enterrée vue les dernières déclarations de Jean-Marie Bigard qui la traite de collabo. Mais ce qui a surtout fait réagir les internautes, c’est son anecdote sur un agriculteur.

Jean-Marie Bigard très ému par la lettre

Jean-Marie Bigard explique ainsi avoir reçu une lettre qui l’a "bouleversé". Cette missive a été écrite par le cousin d’un agriculteur. L’auteur du message confie à l’humoriste qu’il craint pour la vie de son cousin agriculteur. Il a peur que celui-ci ne se donne la mort et "finisse au bout d’une corde". Jean-Marie Bigard appelle donc l'auteur de la lettre pour en savoir plus. Ce dernier lui indique que son cousin a besoin de 50 000 euros. Généreux, Jean-Marie Bigard a donné l’argent à cet inconnu. Une attitude qui la valu de recevoir des messages désagréables comme il l’explique dans un tweet :"Suite à mon interview d’hier, je reçois des messages : Bigard, tu sais plus quoi dire pour te faire remarquer !!! Laisse les agriculteurs tranquilles etc." L’humoriste a donc publié un long texte sur son compte Twitter dans lequel il remet en contexte son don. "N’importe qui aurait foutu cette lettre à la poubelle. Mais cette lettre était si bien écrite et si touchante que j’ai appelé cet inconnu. Il me dit que son cousin a besoin de 50 000 euros. Alors je fais quoi ? Je laisse crever le mec sous prétexte que je ne le connais pas ?", écrit l’humoriste. Sa femme n’était pas d’accord avec lui et lui a reproché de donner à un inconnu. "N’allez pas me demander si Dieu me le rend. A chaque fois que j’ai planté, sans penser aux fruits de la récolte, cela m’a été rendu", conclut-il.

