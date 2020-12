Jean-Marie Bigard tacle Muriel Robin et son téléfilm "I Love You Coiffure"

Cette année 2020 est particulièrement difficile pour un grand nombre de personnes et les artistes sont bien évidemment touchés par cette crise sanitaire et économique. Les cinémas et salles de spectacles sont fermés et pour le moment, leur réouverture est encore incertaine. Pour palier le manque de la scène, Muriel Robin a décidé de se lancer un nouveau défi. Celle qui s'est félicitée d'avoir réalisé son téléfilm "I Love You Coiffure" en seulement neuf jours, a réussi un autre exploit. Un peu de plus de cinquante personnalités sont apparues sur TF1, ce lundi 21 décembre, aux côtés de Muriel Robin. Cependant, un humoriste manquait à l'appel et les téléspectateurs se sont interrogés... Pourquoi Jean-Marie Bigard n'était-il pas présent dans cette fiction inspirée des sketchs de Muriel Robin ? Il a tenu à répondre personnellement !

"C’est gentil d'espérer me voir dans la fiction de TF1"

C'est sur son compte Twitter que l'humoriste, qui voulait se présenter à la présidentielle de 2022, a répondu aux interrogations de ses fans et il n'y est pas allé par quatre chemins. "C’est gentil d'espérer me voir dans la fiction de TF1, mais la dernière fois que j'ai fait une blague vulgaire, mon amie Muriel Robin m'a foutu le CSA au cul. Donc autant te dire que je faisais pas partie des guest stars prioritaires", a twitté le compagnon de Lola Marois, avec une pointe d'amertume. Il a tout de même tenu à conclure : "J’espère que ça va cartonner quand même !" L'humoriste fait notamment référence à une affaire qui remonte à 2018... Sur le plateau de "Touche pas à mon poste", l'homme connu pour ses propos sulfureux avait tenté une "blague" sur le viol qui avait interpellé Muriel Robin. Elle avait alors saisi le CSA afin qu'il soit condamné pour ses propos choquants. Les tensions entre les deux ne se sont donc pas apaisées ! En tout cas, le téléfilm de Muriel Robin a réuni plus de 7,7 millions de téléspectateurs même si les internautes ont dézingué ce programme sur Twitter.

c'est gentil d'espérer me voir dans la fiction de TF1, mais La dernière fois que j'ai fait une blague vulgaire, mon amie Muriel Robin m'a foutu le CSA au cul. Donc autant te dire que je faisais pas partie des guest stars prioritaires j'espère que ça va cartonner quand même! — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) December 21, 2020

