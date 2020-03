Jean-Michel Aphatie bientôt dans "Balance dans ton post" ? Il répond (exclu vidéo)

Jean-Michel Aphatie est à retrouver chaque jour dans la matinale de LCI pour un édito politique. Chaque samedi, le journaliste officie également sur France 5 dans "C l’hebdo", l’émission de décryptage de l’actualité présentée par Ali Baddou. Pendant la crise des gilets jaunes, il est intervenu plusieurs fois dans "Balance ton post", l’émission hebdomadaire de C8 présentée par Cyril Hanouna. Après ces différents passages dans l’émission, Jean-Michel Aphatie envisage-t-il le fait d’y devenir chroniqueur ? "Il ne faut jamais dire non par principe", répond le journaliste dans "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People. "Je trouve que Cyril Hanouna est un personnage moderne qui apporte quelque chose à la télévision. Après il faut se laisser porter par les gens", ajoute-t-il.

Le journaliste élogieux sur Cyril Hanouna

Quant au fait de participer à d’autres émissions à la télévision ou à la radio, rien ne semble rebuter Jean-Michel Aphatie. "Si la demande est professionnelle, si l’interrogation est professionnelle, on doit pouvoir aller partout", explique-t-il toujours sur Non Stop People. Il faut dire que le journaliste a connu de très nombreuses rédactions. Il a ainsi collaboré avec Libération, Le Monde ou encore L’Express. A la radio, les Français ont pu l’entendre sur France inter puis RTL puis Europe 1 et France info. A la télévision, il acquiert une certaine notoriété en intervenant dans l’émission de Marc-Olivier Fogiel "On ne peut pas plaire à tout le monde" sur France 3 entre 2004 et 2006 puis sur Canal + dans "Le Grand Journal" (de 2006 à 2015).

Par Ambre L