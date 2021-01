Jean-Michel Aphatie : cette raison pour laquelle il s'est endetté sur 24 ans (Exclu vidéo)

Après les fêtes de fin d'année, Jordan de Luxe a repris les commandes de son émission "L'instant de Luxe" diffusée quotidiennement sur Non Stop People. Et pour cette nouvelle année 2021, le présentateur a reçu Jean-Michel Aphatie pour un entretien au cours duquel le journaliste de 62 ans a évoqué différents sujets, notamment la crise du coronavirus. Ainsi, il a confié comprendre la décision prise par le gouvernement fin octobre dernier de fermer une nouvelle fois les restaurants et bars, lieux considérés comme étant à risque.

Et de poursuivre : "Je pense même qu'on a ouvert beaucoup trop tôt d'autres commerces (...) Le souci du gouvernement a été de maintenir les écoles ouvertes et la production là où elle pouvait l'être également active. Après, le reste, à part les commerces essentiels : l'hygiène, la santé, manger... À part tout ça, fermer le reste, ça aurait dû être fait de façon un peu plus longue. Parce que le virus circule et tant qu'il circule, il faut limiter les déplacements humains (...) Le virus, par sa circulation, tue l'économie".

"Je suis endetté pour quelques années encore"

Dans la suite de l'entretien, Jean-Michel Apathie a accepté de parler argent, lui qui avait évoqué en mars 2020 dans l'émission de Jordan de Luxe son salaire au Grand Journal de Canal +. Il a ainsi révélé être endetté, évoquant la raison qui l'a plongé dans cette situation.

"Je n'ai pas de résidence secondaire. Je suis propriétaire d'un appartement où je vis. Je me suis endetté au total sur 24 ans pour le payer, et je n'ai pas encore fini de le payer. Je suis endetté pour quelques années encore", a-t-il dit. Et de préciser : "Je n'ai jamais acheté une voiture neuve. Je dis ça pour tous les c*** qui pensent qu'on est dans la haute et qu'on pète dans la soie".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV