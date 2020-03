Jean-Michel Aphatie évoque son salaire au Grand Journal de Canal + (exclu vidéo)

Invité de "L’Instant de Luxe", Jean-Michel Aphatie n’a pas coupé à la case "argent" de l’émission. "Je n’ai jamais cherché à gagner de l’argent", souligne-t-il dans un premier temps avant d’être interrogé sur sa plus belle année financière. "Mes années Canal, car j’avais deux salaires, Canal + et RTL", indique-t-il sans souhaiter dévoiler les montants de ses salaires. "Quand le salaire moyen est de 2000 euros. Quand vous-même vous dites que vous gagnez un peu plus de 2000 euros, on vous dira ‘il est riche’ donc non ce n’est pas comme cela que…", explique-t-il avant d’être coupé par Jordan de Luxe. Ce dernier a voulu savoir si quand il était sur Canal +, il gagnait effectivement "aux alentours de 20 000 euros."

Le journaliste met les choses au clair

"C’est n’importe quoi. C’était nettement en dessous. […] Vous divisez par deux", ajoute Jean-Michel Aphatie qui précise "n’avoir donné aucun chiffre. Juste un ordre de grandeur". "Je vous ai dit ‘vous pouvez diviser par deux’ mais peut-être un peu plus", insiste Jean-Michel Aphatie. En 2015, VSD levait le voile sur les salaires des animateurs de la télévision. La revue affirmait ainsi que Jean-Michel Aphatie touchait 21 000 euros par mois pour sa participation au "Grand Journal" de Canal + soit 1000 euros de moins que Roselyne Bachelot qui officiait à l’époque dans l’émission "Le Grand 8" sur D8. Une affirmation aujourd’hui réfutée. Jean-Michel Aphatie a officié sur Canal + de 2006 à 2015. Cette année-là, il quitte le groupe pour Europe 1 où il prendra la tête de la tranche de la mi-journée.

Par Ambre L