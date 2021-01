Jean-Michel Cohen : ses débuts à la télévision dans une émission culte (Exclu vidéo)

En ce début d'année 2021, Evelyne Thomas a repris les rênes de l'émission qu'elle présente du lundi au jeudi sur Non Stop People. Elle y reçoit une personnalité pour parler avec elle de son actualité, mais aussi de sa vie personnelle. Ainsi, depuis son retour, l'animatrice a reçu Jean-Pascal Lacoste, Frédéric Longbois, mais aussi Guy Carlier. Ce dernier a accepté de donner de ses nouvelles, notamment sur son incroyable perte de poids, précisant qu'il avait perdu au total 160 kilos. Il a aussi raconté comment il a appris l'existence de sa soeur lorsqu'il officiait en tant que chroniqueur dans l'émission "On ne peut pas plaire à tout le monde" diffusée de 2000 à 2006 sur M6.

Ce lundi 11 janvier, Evelyne Thomas reçoit Jean-Michel Cohen dans son émission. Un entretien pendant lequel le nutritionniste de 61 ans a évoqué son enfance à la fois "heureuse" et "douleureuse", ses années en mode "révolution" à la fac ou encore sa guerre des régimes avec Pierre Dukan.

Des débuts à la télévision sur M6

Dans un extrait inédit, Jean-Michel Cohen parle de cette émission qu'il a rejoint en l'an 2000, et qu'il n'a ensuite plus quitté, participant à toutes les saisons. "Je fais la première d'une émission qui vient de se créer, qui s'appelle 'C'est mon choix'", lance-t-il à Evelyne Thomas. Et de poursuivre : "Je trouve ça distrayant et intéressant. J'y vais, et en même temps, j'ai un certain détachement vis-à-vis de ça, et je me dis au fond que l'émission est marrante, c'est divertissant. La présentatrice est très sympathique, en plus d'être jolie. Je m'amuse bien avec vous".

Grâce à l'émission, Jean-Michel Cohen devient LE nutritionniste de la télé, enchaînant les projets, notamment sur M6 avec "J'ai décidé de maigrir", programme pour lequel il a conseillé la chaîne. Il a par la suite été contacté plusieurs fois par la chaîne pour d'autres formats d'émission.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV