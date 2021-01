Jean-Michel Maire : bientôt le mariage avec sa fiancée Marion ? Il répond (Exclu vidéo)

Jean-Michel Maire a choisi le plateau de "Face aux médias" sur Non Stop People pour donner de ses nouvelles. Si le chroniqueur de "Touche pas à mon poste" a accepté de revenir sur son différend avec Karine Le Marchand par rapport à l'affaire de la clinique parisienne, il a aussi évoqué avec Jacques Sanchez le temps qui passe. Ce dernier a voulu savoir si cet aspect-là de la vie lui faisait peur. "Non, pas du tout", a-t-il répondu.

Et de poursuivre : "Je viens de fêter mon anniversaire. J'ai eu 59 ans le 3 novembre dernier. De vieillir, ça ne me fait pas peur du tout. Ça me ferait peur de mal vieillir, parce que je n'ai pas envie d'être dans la peau de quelqu'un qui devienne une charge pour les autres. Je ne voudrais pas être une charge pour mes enfants (...) J'ai cette crainte de ça, mais je n'ai pas la crainte de mourir (...) J'aimerais bien mourir en pleine santé, dans la force de l'âge, sans avoir jamais emmerdé personne avec mon âge".

Une histoire de "Covid amoureuse"

Dans ce même entretien, Jean-Michel Maire a confirmé être toujours fiancé à Marion, son actuelle compagne. "Ça dure depuis le 16 mars 2020, le jour du confinement. C'est juste une histoire de Covid amoureuse. On s'entend toujours aussi bien, donc c'est super", a-t-il dit.

Un mariage est-il prévu avec Marion ? "J'ai déjà été marié une fois. J'ai vécu maritalement une deuxième fois avec une autre femme avec qui j'ai un deuxième enfant magnifique. Elle a un enfant déjà, on a déjà construit chacun notre vie. Donc si son arrive à être ensemble sans se marier, c'est déjà énorme", a-t-il répondu à Jacques Sanchez.

