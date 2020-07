Jean-Michel Maire : cette chroniqueuse de TPMP avec qui il aurait "bien tenté un truc"

Il est de LE dragueur de "Touche pas à mon poste"'. Depuis son arrivée dans l’équipe de Cyril Hanouna, Jean-Michel Maire ne rate pas une occasion pour tenter de séduire les invitées ou complimenter ses camarades. Jamais à court de phrases toutes faites pour charmer, le journaliste adore partager avec la joyeuse bande des anecdotes sur ses nombreuses conquêtes.

Parmi les personnalités qu’il a rencontré dans “TPMP”, il y en une avec qui il aurait bien “tenté un truc” si “elle avait été célibataire”. Dans les colonnes de Public, en kiosque vendredi 24 juillet, Jean-Michel Maire confie que l’ancienne Miss France 2012 Delphine Wespiser ne le laisse pas indifférent. S’il la trouve “très sexy”, il n’est pas prêt de tenter sa chance avec l'interprète des personnages de Rouge et Blanche dans l’émission culte "Fort Boyard", sur France 2. Et pour cause, la jeune femme n’est plus un coeur à prendre depuis bien longtemps. Pas question pour autant de faire du compagnon de la chroniqueuse (de 26 ans son aîné) un rival. Le journaliste va même jusqu’à souligner : “Roger, son mec, est super sympa”.

Jean-Michel Maire en couple depuis le confinement ?

À défaut de filer le parfait amour avec l’ex-reine de beauté, Jean-Michel Maire serait en couple depuis quelques mois avec une certaine Marion. Le chroniqueur de Cyril Hanouna s’est confié le 1er juin 2020 dans "C que du kif", sur C8, sur sa nouvelle idylle : “J’ai hébergé une copine qui vivait dans un studio et on s’est super bien entendus. On est toujours ensemble !” Désormais, “le sexe pour le sexe ne m’intéresse pas”.

Pour sa nouvelle petite-amie, il raconte ressentir un "petit quelque chose" et même avoir un “amour en commun” pour les chiens. “Il se trouve qu'elle a deux chiens et comme elle était confinée avec eux dans un petit appartement, je lui ai proposé de venir chez moi parce que j'ai la chance d'avoir une terrasse. Je lui ai dit que les chiens auraient plus de place et que ce serait moins compliqué pour elle”. Celle qui devait rester “deux jours, trois jours, quatre jours” est finalement restée “deux mois". Entre eux, "ca s'est fait progressivement”. Rendez-vous à la rentrée pour découvrir si cette romance s’est transformée en une histoire d’amour sérieuse.

Par C.F.