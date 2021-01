Jean-Michel Maire : combien lui a coûté son opération des paupières (Exclu vidéo)

Jacques Sanchez a pu échanger avec Jean-Michel Maire dans "Face aux médias". Depuis de nombreuses années, il est l'un des chroniqueurs emblématiques de "Touche pas à mon poste" sur C8. Pendant cet entretien, le journaliste de 59 ans a évoqué différents sujets, de son différend avec Karine Le Marchand à son couple avec Marion en passant par son avis sur le temps qui passe.

"De vieillir, ça ne me fait pas peur du tout. Ça me ferait peur de mal vieillir, parce que je n'ai pas envie d'être dans la peau de quelqu'un qui devienne une charge pour les autres. Je ne voudrais pas être une charge pour mes enfants (...) J'ai cette crainte de ça, mais je n'ai pas la crainte de mourir (...) J'aimerais bien mourir en pleine santé, dans la force de l'âge, sans avoir jamais emmerdé personne avec mon âge", a-t-il expliqué sur le plateau de l'émission diffusée chaque mercredi sur Non Stop People.

Cette maladie "héritée" de son père

Dans la suite de cet entretien, Jean-Michel Maire est revenu sur ses implants capillaires qu'il s'est fait faire dans une clinique, deux fois. Combien a-t-il payé ? "Comme je n'ai pas beaucoup de moyens - même si on gagne très bien sa vie à la télévision - on a fait un partenariat avec la clinique. Ils ont filmé l'opération puis l'ont diffusée sur leur site. Et du coup, j'ai eu la gratuité", a-t-il confié.

Jacques Sanchez a voulu savoir s'il a eu recours à d'autres opérations de chirurgie esthétique. "À part les cheveux, j'ai changé les paupières et les poches (...) Je souffrais d'une maladie terrible que j'avais hérité de mon père, d'une paupière qui tombait sur l'oeil progressivement. J'avais l'oeil de plus en plus petit. Benjamin Castaldi a les yeux fermés, moi j'avais les yeux ouverts, mais malheureusement, la paupière tombait sur l'oeil. Ils font une petite incision je ne sais pas où, du coup, ça ouvre un peu plus l'oeil. La veille de l'opération, le chirurgien m'a dit : 'Jean-Michel, je t'ai regardé hier soir à la télévision, en fait ce ne sont pas les paupières le plus important, ce sont les poches'", a-t-il raconté. Coût de l'opération : 5000 euros au total. "2500 euros les paupières et 2 500 euros les poches", a-t-il précisé.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Face aux médias" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV