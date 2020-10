Jean-Michel Maire ému aux larmes, son grand regret concernant son père décédé (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People dans une toute nouvelle émission où elle échange quotidiennement avec une personnalité. Après avoir reçu Djibril Cissé, Clara Morgane, Booder, Nelson Monfort ou encore Elsa Esnoult, l'animatrice de "C'est mon choix" sur Chérie 25 est revenue sur la carrière de Jean-Michel Maire, mais pas seulement. En effet, pendant cet entretien, le chroniqueur de Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste" a accepté de parler de sa vie personnelle, révélant une anecdote assez intime sur ce jour où il a été interrompu en plein acte par son chien !

Jean-Michel Maire a aussi évoqué la critique qui l'a profondément blessé. "Quand on est séducteur, on pense tout de suite qu'on est lourdingue, qu'on est un peu dans le harcèlement alors que pas du tout (...) Il y a des jeunes qui me disent : 'Tu es le sadique de la TV'. Pour moi, sadique, c'est un mot complètement fou (...) Quand on pense que je suis quelqu'un qui n'est pas respectueux, ça me blesse profondément, surtout vis-à-vis de mes enfants".

"Mon père ne me l'a jamais dit..."

Dans ce même entretien, Jean-Michel Maire a expliqué pourquoi il a du mal à dire "je t'aime" à son fils. "Je suis de la vieille époque. Je ne l'ai jamais dit à mon père alors que sur son lit de mort, je n'avais qu'une envie, c'était de lui dire, enfin. Je l'ai laissé partir sans lui dire. Je sais qu'il le savait, mais je ne lui ai pas dit et j'en tire un grand regret. Et depuis, je me suis promis de le dire à mes enfants et de ne pas commettre la même erreur qu'avec mon père. Ça me touche beaucoup. Avec ma fille, je le dis aussi souvent que possible", confie-t-il.

Et de poursuivre : "Mon père ne me l'a jamais dit non plus (...) C'était l'ancienne époque où les sentiments n'étaient pas quelque chose de tabou, on les cachait un peu. J'ai vécu dans cette atmosphère et maintenant je me force à le dire à ma mère". À la fin de cet extrait inédit, Evelyne Thomas l'a invité à dire quelques mots à l'attention de son père. "Je pense qu'il sait que je l'admirais énormément, que ça a été un papa fantastique et que je l'aime de tout mon coeur".

Par Non Stop People TV