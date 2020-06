Jean-Michel Maire : la somme astronomique qui lui a été proposée pour un plan à trois (exclu vidéo)

Présenté comme un séducteur invétéré mais parfois maladroit dans "Touche pas à mon poste", Jean-Michel Maire a décidé de distiller ses conseils. Il publie en ce mois de juin 2020 une "Encyclopédie imbécile de la drague". Coécrit avec Fabien Delettres, ce guide décalé faisant délibérément preuve d’humour propose de tout connaître de la drague masculine de A à Z, dessins, minis BD et photos à l’appui. Invité du "Débrief de Non Stop" jeudi, le chroniqueur de Cyril Hanouna est revenu sur une anecdote pour le moins surprenante qu’il raconte dans le livre. Un couple lui a en effet fait une proposition plus qu’alléchante pour un plan à trois. "C’était il y a un an, un an et demi. On me l’a reproposé il n’y a pas longtemps d’ailleurs", indique le journaliste sur Non Stop People. "J’ai peur de dire la somme car les gens vont dire que je suis mytho", continue le journaliste avant de finalement dévoiler la somme incroyable qu’on lui a proposé pour faire l’amour avec un couple.

Une proposition que le chroniqueur a considérée

"On m’a proposé la première fois 700 000 euros pour un week-end. J’ai dit non et ils sont revenus trois mois après à la charge pour un montant de 1 million d’euros", explique-t-il. "Ce sont des gens qui sont fortunés", ajoute Jean-Michel Maire qui révèle avoir considéré la proposition avant de la refuser. "On a parlé pas mal. (…) Tous mes potes me disaient ‘accepte’ mais c’était un week-end spécial où il fallait faire l’amour avec le couple entier, homme et femme", raconte le chroniqueur de C8. "Je me suis dit, pour de l’argent, je ne vais pas faire un truc qui n’est pas mon truc. Si ça avait été le cas, à cette heure-ci j’aurais un appartement", conclut celui qui est en couple actuellement, non sans ironie.

Par Non Stop People TV