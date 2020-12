Jean-Michel Maire positif à la Covid-19 pour la seconde fois, il réagit (Vidéo)

Depuis plusieurs jours, Jean-Michel Maire est absent du plateau de "Touche pas à mon poste" sur C8. Lundi 7 décembre, Cyril Hanouna a levé le voile sur les raisons de son absence, révélant qu'il a contracté la Covid-19 pour la deuxième fois. "Jean-Michel est fatigué, il est malade. On ne va pas se mentir, il a la Covid. Ce n'est pas une honte ! Il est très fatigué. Il l'a pour la deuxième fois", a-t-il dit. Le présentateur a ensuite confié avoir eu de ses nouvelles par SMS. "Dès qu'il ira mieux, il reviendra parmi nous. Mais là, pour l'instant, il est fatigué. On pense très fort à lui parce qu'on l'adore".

Après l'intervention de Cyril Hanouna, Jean-Michel Maire a donné de ses nouvelles dans une vidéo postée sur Twitter. "J'étais devant 'Touche pas à mon poste' toute à l'heure. Cyril a eu des mots très gentils pour moi. Je voulais vous rassurer. Le Covid, c'est pas marrant. Je reste confiné avec ma chérie qui elle aussi est positive. On ne voit personne, on pense à vous. Je regarde l'émission (...) Je n'en rate pas une (...) Merci à tous pour vos gentils messages (...) J'espère revenir surtout la semaine prochaine, en pleine forme. Je ferai un test en fin de semaine, en espérant qu'il sera négatif", a-t-il dit. La première fois que Jean-Michel Maire a eu le coronavirus, c'était en mars dernier, pendant le premier confinement.

"Ça va un peu mieux chaque jour..."

Ce mardi 8 décembre, Jean-Marc Morandini a pu échanger en exclusivité avec Jean-Michel Maire dans "Morandini Live". L'occasion pour ce dernier de confirmer qu'il est bel et bien positif à la Covid-19 pour la deuxième fois. "Je suis positif, cette fois-ci, c'est sûr et certain parce que j'ai fait le test PCR (...) J'avais des symptômes qui étaient très flagrants. La première fois, au printemps, je n'avais pas été testé et j'avais été diagnostiqué. J'avais tous les symptômes de la Covid. J'avais appelé 'SOS médecin' (...) À l'époque, il n'y avait pas encore de tests. En tout cas, le médecin m'a dit : 'C'est sûr, vous l'avez (...) Restez confiné chez vous' (...) Je suis resté sur cette idée que je l'avais eu la première fois (...) J'avais tous les symptômes, sauf la perte de goût que j'ai cette fois-ci de façon très, très forte", a-t-il dit.

Dans la suite de ce duplex, Jean-Marc Morandini a voulu savoir quels sont les symptômes que le chroniqueur de TPMP a aujourd'hui. "Ça va un peu mieux chaque jour. J'ai beaucoup de toux, j'ai eu un peu de fièvre au début, mais surtout une perte de goût (...) Ce qui est incroyable, c'est quand on mange quelque chose, si je n'avais pas la texture de la nourriture, je ne saurais même pas ce que je mange. C'est ça qui m'a alerté", a-t-il répondu. Lorsque Jean-Michel Maire a fait le test PCR, il a appris qu'il était au milieu de la contagion. A-t-il demandé à l'équipe médicale s'il était possible d'avoir la Covid deux fois ? "Je ne leur ai pas demandé si c'était possible ou pas", a-t-il conclu.

Par Non Stop People TV