Jean-Michel Maire - René Malleville : pourquoi il ne s'attendait pas à son départ de TPMP (Exclu vidéo)

Le 25 novembre dernier, Jacques Sanchez a reçu Benjamin Castaldi dans son émission "Face aux médias" sur Non Stop People. Pendant cet échange, le chroniqueur de "Touche pas à mon poste" a accepté de revenir sur son clash avec René Malleville à la suite duquel ce dernier a décidé de quitter définitivement le programme animé sur C8 par Cyril Hanouna.

"Je pense qu'on lui a monté le bourrichon. Je pense que dans sa famille, ils ont l'impression qu'on se moque de lui alors que pas du tout. On rit avec lui (...) J'ai rigolé et il l'a mal pris. Mais je peux comprendre qu'il l'ait mal pris, mais on ne va quand même pas maintenant avoir des procès d'intention ou pire se faire casser la gueule parce qu'on a rigolé ou qu'on a eu un fou rire", disait-il.

"René Malleville, on l'adore tous"

Ce week-end, Jean-Michel Maire a accepté à son tour de revenir sur cette histoire survenue le 18 novembre dernier sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Invité de Mickaël Dorian dans son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People, le journaliste de 59 ans a dit tout le bien qu'il pensait de René Malleville. "On l'adore tous. Et on l'aimait bien même quand l'émission s'est terminée. Je lui ai dit : 'Bisous René, à demain' parce que pour moi, il n'y avait aucun soucis. Trois jours avant l'accrochage, je l'invitais chez moi pour regarder le match de l'équipe de football", a-t-il expliqué.

Jean-Michel Maire lui a même fait un cadeau lors d'une sortie dans un vide-grenier. René Malleville étant fan de moyen-âge, il lui a donc offert un bac à glaçons en forme de casque de chevalier. Et de poursuivre : "On l'aimait tous. On n'a pas venu venir du coup le fait que ça monte et qu'il pense qu'on se fout de sa gueule (...) L'âge fait que - je respecte complètement - on prend peut-être les choses plus à coeur qu'à 40 ans ou 50 ans, même à 60 ans (...) On est tous sincère, on aime tous les Marseillais. Il s'est fait un film".

Par Non Stop People TV