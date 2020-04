Jean-Pascal Lacoste bientôt dans TPMP ? Il répond à Cyril Hanouna

Toujours présent à l’antenne dans une version confinée de TPMP, Cyril Hanouna a déjà la tête à la rentrée médiatique. Il a confié début avril le nom de la nouvelle émission qu’il souhaite créer et le nom du prochain chroniqueur de TPMP qu’il aimerait recruter. Et c’est une figure bien connue des téléspectateurs puisqu’il s’agit de Jean-Pascal Lacoste, découvert dans la première saison de la Star Academy. Le trublion de C8 confiait être en contact avec l’interprète de "L’agitateur". Devenu chanteur, acteur ou encore animateur, Jean-Pascal Lacoste est moins présent à l’antenne ces dernières années. Jeudi 9 avril, il a répondu à la proposition de Cyril Hanouna via un live Facebook de "TV Quiz House", un jeu du journal belge Télépro.

Une arrivée sur C8 qui pourrait se faire…

"Touche pas à mon poste" révèle chaque saison de nouveaux chroniqueurs. Une opportunité pour Jean-Pascal Lacoste qui a interprété l’adjudant-chef Luc Irrandonea pendant sept saisons dans "Section de Recherches". Il a d’abord déclaré, "C’est très flatteur que Cyril me veuille. Ça m’a fait très plaisir. On se parle, on est en contact, on va voir ça. Ça peut être une bonne chose". Celui qui a réagi aux propos de Georges-Alain Jones, ancien candidat qui déclarait que la Star Academy était truquée, estime que sa participation à TPMP est "possible oui". Reste à savoir quand Jean-Pascal Lacoste intègrerait la bande de Cyril Hanouna et si d’autres chroniqueurs seraient mis sur la touche. L’animateur avait confié son désir d’être entouré des mêmes personnes en plateau du lundi au jeudi.

Par Non Stop People TV