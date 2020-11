Jean-Pascal Lacoste : Emma Daumas réagit à ses propos sur la "famille" Star Academy (Exclu vidéo)

Le 21 septembre dernier, Jean-Pascal Lacoste était l'invité de Mickaël Dos Santos dans "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People. Il avait été invité à réagir au tacle de Mario Barravecchia en lien avec les propos qu'il avait tenus sur le plateau de "Touche pas à mon poste" concernant le biopic de Grégory Lemarchal diffusé le 7 septembre sur TF1.

"Qu'est-ce que j'ai à dire ?" lançait-il avant de revenir sur l'origine de leur brouille. "J'avais dit qu'il avait un portable dans le château, ce qui n'avait rien de méchant et ce qui était vrai. Apparemment, depuis il l'a mal pris. Après, je n'ai absolument rien contre lui. Si toute cette histoire, ça lui fait un peu de lumière. L'amitié, comme ils disent tous, il n'y en a pas un qui se connaît".

"Il y a un petit noyau dur..."

Dans ce même entretien, Jean-Pascal Lacoste s'était confié sur ses rapports avec ses anciens camarades de la "Star Academy". S'il expliquait être en contact avec trois d'entre eux, il affirmait ne pas connaître les autres. "Je fais partie de La Star Ac 1, et j'en suis très fier. Ils sont peut-être une famille entre eux, en tout cas je n'en fais pas partie (...) Je n'en ai pas besoin. Je n'ai rien contre eux, je ne les connais pas, c'est tout".

Ce week-end, dans l'émission "Good Morning Week-End" présentée par Mickael Dorian, Emma Daumas a réagi aux propos tenus par l'ancien candidat de la "Star Ac". Pour rappel, cette dernière a été révélée dans la deuxième saison du télé-crochet. "Je suis désolée pour lui qu'il le vive comme ça. C'est peut-être qu'effectivement, il n'a pas trouvé sa famille, mais en ce qui nous concerne nous (NDLR, candidats de son édition), on l'a trouvée, ça c'est sûr", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "On a vécu quelque chose de très fort tous ensemble, il y a un petit noyau dur, on est toujours extrêmement heureux de se retrouver et on se retrouve régulièrement dans l'intimité, on a des liens très profonds".

Par Non Stop People TV