Jean-Pascal Lacoste : ses critiques acerbes envers Sylvie Tellier

Jean-Pascal Lacoste fait énormément parler de lui depuis quelques semaines maintenant. Et pour cause, l'ancien chanteur a intégré la bande de Touche Pas à Mon Poste et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Récemment, il était au coeur d'une polémique après ses propos concernant le biopic de Grégory Lemarchal. "Moi, ça me met un peu mal à l’aise. Je n’ai jamais eu de problème avec TF1, mais j’ai la sensation qu’on se sert beaucoup de ça. […] Je ressens un peu trop le côté business autour, malheureusement, de la maladie". Quelques jours avant, il confiait : "Je fais partie de La Star Ac 1, et j'en suis très fier. Ils sont peut-être une famille entre eux, en tout cas je n'en fais pas partie (...) Je n'en ai pas besoin. Je n'ai rien contre eux, je ne les connais pas, c'est tout".

"Il faut qu'elle arrête"

Et si aujourd'hui Jean-Pascal Lacoste fait à nouveau parler de lui c'est pour un nouveau désaccord. Mais cette fois-ci avec un membre de sa famille, bien connu du grand public puisqu'il s'agit de Sylvie Tellier.

Le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste vit le parfait amour depuis quelques années maintenant avec Delphine Tellier, la soeur de Sylvie. Mais les relations ne sont clairement pas au beau fixe. Invité sur le plateau de "Less And The City", ce mercredi 23 septembre, il a fait des révélations pour le moins étonnantes : "Ma future belle-soeur ne sera pas invitée au mariage ! Moi, je n'en veux pas, sauf si Delphine estime qu'elle doit venir…Je ne l'ai jamais rencontrée et elle s'est permis de faire une chose... Quand on s'est rencontré avec Delphine Tellier, elle lui a dit : 'Tu ne vas quand même pas sortir avec un mec de la télé.' Moi, ce qui m'emmerde, c'est que la télé, ça la fait bouffer, Sylvie Tellier, donc il faut qu'elle arrête ! Qu'est-ce que ça veut dire 'gens de la télé' ?"

Par J.F.