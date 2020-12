Jean-Pascal Lacoste : ses surprenantes révélations sur la Star Ac'

Depuis septembre dernier, Jean Pascal Lacoste est chroniqueur dans l'émission "Touche pas à mon poste". Interrogé par le magazine Public, l'ancien chanteur est revenu sur les circonstances de son recrutement : "Ça se passe plutôt bien, oui, mais je suis nouveau, ce n'est que le début. Cyril et moi, on se connaît depuis longtemps. Il m'a contacté pendant le premier confinement et m'a proposé de venir dans l'émission. Ce qui m'a plu c'est qu'il m'a demandé de conserver mon côté grande gueule, parce que c'est justement ce qu'aime le public." a-t-il confié.



Si tous les voyants sont en ce moment au vert pour Jean-Pascal Lacoste, on se souvient qu'il a connu une période plutôt compliquée. "Le problème aujourd'hui, c'est que quand on ne trouve rien dans son domaine, on se dit qu'on est fini. Ce n'est pas vrai. Quand ça s'est cassé la gueule pour moi, il a bien fallu que je travaille. Alors j'ai été serveur, puis j'ai même ouvert un resto. J'ai pris sur moi pour servir des gens qui me reconnaissaient et qui se foutaient de ma gueule." explique-t-il.

Jean-Pascal Lacoste fait de surprenantes révélations

Alors que TF1 s'apprête à fêter les 20 ans de la Star Academy, Jean-Pascal Lacoste a fait d'étonnantes révélations sur son quotidien dans le célèbre château : "On était assez calmes, plus dans un esprit colonie de vacances. Même s'il est vrai qu'on s'est mis quelques cuites avec Mario. On fumait des cigares dans le Château, on regardait les caméras et on insultait le CSA ! Alexia Laroche-Joubert était furieuse ! Elle nous a vite confisqué l'alcool. Une fois aussi, avec Patrice, on a voulu faire le mur pour voir un peu ce qu'il y avait autour du Château. À peine on avait sorti la tête des buissons qu'on a vu trois gardes avec leurs gros chiens. Autant te dire qu'on a couru !".



L'occasion également pour lui de se confier sur la façon dont il a dépensé ses gains à la sortie de l'émission : "J'ai bien gagné ma vie mais pas une fortune. Quand t'as 25 ans et que t'as un peu d'oseille, tu fais plaisir aux copains, tu t'achètes une voiture, tu pars en vacances… Ça va vite. J'ai tout dépensé, mais j'ai vécu comme un roi pendant deux ans."

Par E.S.