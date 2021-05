Jean-Pascal Lacoste : son violent coup de gueule contre Jenifer et Nolwenn Leroy

Ce samedi 22 mai, TF1 diffusera son prime spécial pour les 20 ans de la Star Academy. À cette occasion, des images inédites seront diffusées et les candidats les plus emblématiques seront présents afin de raconter leur histoire. Mais malheureusement, certains candidats manqueront à l'appel. C'est le cas notamment de Jenifer. Son absence avait déjà été remarquée sur les réseaux sociaux et cela avait vivement agacé les internautes. Jenifer ne s'était pas exprimée sur son absence mais avait tenu à rendre hommage au programme.

Sur son compte Instagram, elle avait écrit : "Je n'avais que 18 ans et cette aventure s'apparentait plus pour moi à un départ en colonie de vacances qu'à un rêve de star" révèle-t-elle, et avoue avoir pris conscience de l'ampleur du concours à sa sortie."Le jour de la finale arrive tellement vite. Moi qui n'avais même pas imaginé rester plus de deux semaines (...) loin de la réalité, totalement inconscients de ce qu'il passait derrière les écrans de télévision" assurait Jenifer.

"elles n'ont pas d'excuse !"

Mais ce vendredi 21 mai, c'est Jean-Pascal Lacoste qui a fait part de son agacement. Interrogé par Télé-Loisirs sur ce prime, le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste n'a pas été tendre avec son ex mais également Nolwenn Leroy, absente elle aussi. "Sincèrement, je suis super déçu par certains. Faire la Star Academy nous a changé notre vie, à tous, et il ne faut pas en avoir honte, bien au contraire. On a de quoi en être fiers ! Ce documentaire, c'était l'occasion parfaite de célébrer les 20 ans du programme, mais aussi de se retrouver, de se marrer, 20 ans après. Un peu à la manière de ce qu'on fait les lofteurs sur C8, il y a quelques semaines. On a vécu quelque chose de fort ensemble. Et franchement, Jenifer, Nolwenn, et tous les absents d'ailleurs, elles n'ont pas d'excuse ! Je veux bien que cela ne coïncide pas avec les plannings de certains, mais là, ça fait beaucoup et surtout, c'est quand même une sacrée coïncidence que cela tombe sur elles" explique Jean-Pascal Lacoste.

Par J.F.