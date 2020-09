Jean-Pascal Lacoste sur la "famille" Star Academy : "Je n'en fais pas partie" (Exclu vidéo)

En découvrant les propos de Jean-Pascal Lacoste à la suite de la diffusion du biopic de Grégory Lemarchal le 7 septembre dernier sur TF1, Mario Barravecchia a recadré le nouveau chroniqueur de TPMP. C'est dans un message posté sur Facebook que l'ancien participant à "La Star Academy" s'en était pris à l'agitateur : "Pour l'un des anciens candidats de la Star Ac 1 qui critique depuis quelques jours ce biopic (juste pour faire un peu de buzz...) Comme mon ami Mathieu Johann l'a si bien dit, il ne doit pas savoir ce que signifie le mot 'amitié'. Il est tellement beau de voir les copains de la Star Ac 4 si proches, une amitié sincère qui fait plaisir à voir... Ce n'est malheureusement pas le cas de la première édition", a-t-il écrit.

En froid avec Mario ?

Lundi 21 septembre, Jean-Pascal Lacoste a été invité à réagir au tacle de Mario Barravecchia lors de son passage dans "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People. "Qu'est-ce que j'ai à dire ?" a-t-il tout d'abord lancé après que Mickaël Dos Santos lui ait lu le message en question. L'agitateur est ensuite revenu sur l'origine de sa brouille avec Mario. "J'avais dit qu'il avait un portable dans le château, ce qui n'avait rien de méchant et ce qui était vrai. Apparemment, depuis il l'a mal pris. Après, je n'ai absolument rien contre lui. Si toute cette histoire, ça lui fait un peu de lumière. L'amitié, comme ils disent tous, il n'y en a pas un qui se connaît".

S'il est en contact avec trois anciens candidats de "La Star Academy", il a affirmé ne pas connaître les autres. "Je fais partie de La Star Ac 1, et j'en suis très fier. Ils sont peut-être une famille entre eux, en tout cas je n'en fais pas partie (...) Je n'en ai pas besoin. Je n'ai rien contre eux, je ne les connais pas, c'est tout".

