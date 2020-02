Jean-Paul Belmondo convalescent, Richard Anconina donne de ses nouvelles

Du haut de ses 96 ans, Jean-Paul Belmondo ne cesse d’inquiéter ses fans ces derniers mois. Le 18 octobre dernier, l’acteur était apparu dans un fauteuil roulant lors de la cérémonie des Gants d’or à Bruxelles. Alors que nos confrères de Purepeople ont fait savoir que Jean-Paul Belmondo avait été victime d’une chute à son domicile et qu’il était blessé à la cheville droite, la belle-fille de Jean-Paul Belmondo, Luana, avait donné des nouvelles de l’acteur auprès de Gala : "C'est une petite chute très médiatisée, mais qui n'a pas eu de conséquences majeures. Il a tellement de force et de joie de vivre qu'il remonte toujours toutes les pentes. Mon beau-père est un monsieur très serein et il a cette joie de vivre qui lui permet de profiter à fond de tous ces instants. Ça lui donne un bonheur quotidien. C'est pour ça qu'il va bien".

"Il est très costaud"

Si depuis les nouvelles se font plus rares, Richard Anconina était invité de C à Vous ce mardi 4 février. Face aux chroniqueurs du programme, l’acteur français a profité de son passage pour donner des nouvelles de Jean-Paul Belmondo : "L’été, je passe toujours un jour ou deux avec Jean-Paul. Il est très costaud, je l’ai eu la semaine dernière au téléphone". Richard Anconina s’est ensuite lancé dans une imitation de Jean-Paul Belmondo, avant de révéler que les morts de Charles Gérard ou encore de Marie Laforêt avaient eu un impact sur le moral de Jean-Paul Belmondo : "Il a tellement de force et de joie de vivre, qu’il remonte toujours toutes les pentes".

Par Alexia Felix