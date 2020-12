Jean-Paul Belmondo : quel est l'état de santé de l'acteur de 87 ans ?

À 87 ans, Jean-Paul Belmondo a derrière lui l’une carrière les plus impressionnante du cinéma français. Ce lundi 21 décembre 2020, France 3 diffuse le film "L’as des as" sorti en 1982, dans lequel l’acteur campe le rôle de Jo Cavalier, l’entraîneur de l’équipe de France de boxe… qui entend participer aux Jeux olympiques de Berlin malgré l’ascension d’Hitler. Nous sommes en 1936 et en route pour les JO, Jo fait la connaissance de Simon, petit garçon juif. À l’arrivée, comme personne n’est venu chercher l’enfant, Jo le prend sous son aile… Un film culte pour lequel Jean-Paul Belmondo est encore félicité plus de quarante ans plus tard.

Et si Jean-Paul Belmondo ne tourne plus de films, il a cet été fait la une des médias. La célébration de ses 87 ans a en effet été immortalisée par les caméras de TF1, l’occasion de démontrer qu’il semble en forme, malgré les alertes sur son état de santé récemment survenues.

On se souvient en effet qu’en août 2001, le comédien a été victime d’un accident vasculaire cérébral. Il est alors héliporté d’urgence à l’Hôpital Falconaja de Bastia puis transporté à Paris. Les séquelles de cet AVC ont en effet été très lourdes puisque l’acteur a failli ne jamais reparler : "Je me suis réveillé en baragouinant. J’ai mis deux ans à pouvoir reparler alors que le médecin m’avait dit que je ne reparlerai jamais. J’y suis arrivé", avait confié Jean-Paul Belmondo au Figaro Magazine en 2017.

JEAN-PAUL BELMONDO APPARAÎT EN FAUTEUIL ROULANT

En septembre 2019, celui qui est père de quatre enfants est victime d’une mauvaise chute qui lui provoque des douleurs à la jambe, aux côtes et aux épaules. Sa famille se veut néanmoins rassurante sur son état de santé et assure que l’acteur devra seulement se reposer quelques semaines.

Après avoir été aperçu plutôt en forme à la fin du premier confinement, Jean-Paul Belmondo est apparu en novembre dernier dans les colonnes de Paris-Match. S’il est en fauteuil roulant, "pas une seconde, il ne cesse de sourire, écrit le journaliste. L’as des as reste un battant au moral d’acier" écrivaient alors nos confrères. Là encore, sa famille a rassuré les fans sur l’état de santé de l’acteur : "Mon beau-père est un monsieur très serein et il a cette joie de vivre qui lui permet de profiter à fond de tous ces instants. Ça lui donne un bonheur quotidien. C’est pour ça qu’il va bien", a affirmé Luana, la belle-fille de Jean-Paul Belmondo à Gala en novembre 2019.





Par E.S.