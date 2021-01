Jean-Pierre Bacri mort : l'hommage de Burger Quiz qui a bouleversé les internautes

Le monde du cinéma français est à nouveau en deuil depuis l'annonce de la mort de Jean-Pierre Bacri. L'acteur de 69 ans est décédé ce lundi 18 janvier 2021, après un long combat contre le cancer. "Il a exigé d’être traité comme tout le monde. Il a fait preuve d’un grand courage parce que la fin n’a pas été facile. Il fallait négocier. Parfois, il disait non, alors on devait argumenter. On a eu des dialogues qui ressemblaient un peu à ceux qu’il y avait dans ses films." a expliqué Pierre Squara, chef du service réanimation de la clinique Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine au sujet de Jean-Pierre Bacri.



A l'annonce du décès de l'acteur qui a joué dans près d'une cinquantaine de films, les chaînes de télévision ont bousculé leur programmation afin de lui rendre un bel hommage.

Burger Quiz : un hommage qui bouleverse les téléspectateurs

Ce mercredi 20 janvier 2021, la chaîne TMC avait donc misé sur la rediffusion d'un épisode de Burger Quiz auquel Jean-Pierre Bacri avait participé en 2018, aux côtés de son ex-compagne Agnès Jaoui et de Jamel Debbouze et Léa Drucker. L'émission a démarré avec un bel hommage rendu par Alain Chabat, présentateur du programme : "J’adorais Jean-Pierre Bacri avant de le rencontrer et encore davantage après. Qu’on ait croisé sa route ou pas, il était notre ami. Tant de raisons de l’aimer. Sa visite à Burger Quiz fut un moment merveilleux de gentillesse, d’intelligence et de rigolade. Ce soir-là, avec Agnès, Léa et Jamel, on était comme dans son salon à dire des bêtises. Ce soir, nous rediffusons cet épisode, plein des rires de Jean-Pierre Bacri" était-il marqué sur un écran noir.

De quoi bouleverser les téléspectateurs qui ont massivement réagi sur Twitter : "L'hommage de Burger Quiz à Jean-Pierre Bacri est simple, émouvant et rempli de classe. Alain Chabat est un grand homme. On ne le dira jamais assez", "L'hommage de Burger Quiz les larmes... Monsieur Bacri", "Le Burger Quiz de Jean-Pierre Bacri ce soir sur TMC est un pur moment de bonheur immense et d’énorme rire. Merci", "Quand tu pleures et tu rigoles en même temps devant Burger Quiz..." pouvait-on par exemple lire.



Quand tu et tu en même temps devant #burgerquiz. Je J'vous aime les gars. #Bacri https://t.co/wPjBvaB1vs — June&Cie (@dariadgille) January 20, 2021

L'hommage de #BurgerQuiz à Jean-Pierre #Bacri est simple, émouvant et rempli de classe. #AlainChabat est un grand Homme. On ne le dira jamais assez. — Sacha M. (Nine Prod.) (@sacha_mas) January 20, 2021

Ce mot pour Jean-Pierre Bacri... #BurgerQuiz — Jonathan Tout TV (@JJBaies) January 20, 2021

Le #burgerquiz de #JeanPierreBacri ce soir sur @TMCtv un pur moment de bonheur immense et d’énorme rire.MERCI @ChabatOrContext — Gilles Toureng Pro (@gillestoureng) January 20, 2021

Par E.S.