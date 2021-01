Jean-Pierre Bacri mort : Yann Barthès lui rend un émouvant hommage

Après plusieurs mois de combat contre le cancer, Jean-Pierre Bacri s'est éteint ce lundi 18 janvier à l'âge de 69 ans. Emblématique comédien du cinéma français, Jean-Pierre Bacri a marqué la comédie française avec ses nombreux films et sa personnalité à la fois râleuse mais toujours attachante. A l'affiche d’une soixantaine de films (Un air de famille, On connaît la chanson, Sens de la fête) et d’une vingtaine de pièces de théâtre, le comédien et scénariste a formé un duo fusionnel avec Agnès Jaoui, à la ville comme à l'écran. Sa disparition a provoqué une vive émotion parmi les amoureux du cinéma et de nombreuses personnalités. Tandis que Jean Dujardin, Pierre Niney, Christian Clavier, Marina Foïs, Jean-Paul Rouve, ou encore Nathalie Baye lui ont rendu hommage et ont partagé leur tristesse, Yann Barthès est revenu avec émotion sur le passage de Jean-Pierre Bacri dans Quotidien.

"Il nous a ému, il nous a fait rire"

"Un des plus grands acteurs et scénaristes français est mort aujourd'hui. Il avait 69 ans, on aimait beaucoup Jean-Pierre Bacri", a débuté l'animateur en ouvrant son émission. "Il était engagé, il nous a ému, il nous a fait rire. Quand on l'a reçu ici sur le plateau, la première fois on avait tous très peur parce qu'il n'était pas simple en interview. Il pouvait envoyer chier quelqu'un comme ça et en fait, on a fait une très belle émission grâce à lui", a poursuivi Yann Barthès avant de diffuser un extrait de l'acteur sur le plateau de Quotidien. Invitée ce lundi 18 janvier, Zabou Breitman s'est montrée émue en lui rendant hommage : "C'était quelqu'un d'extrêmement drôle, il faisait beaucoup rire ses partenaires et j'avais beaucoup de mal à ne pas rire. A part ça, c'était quelqu'un de discret et surtout de pudique. Il était merveilleux, c'était un immense acteur, c'était un type incroyable, on a le chagrin d'avoir perdu quelqu'un d'aussi merveilleux. Le fait qu'il soit si unique... C'était un humain tout à fait magnifique".

Par Marie Merlet