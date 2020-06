Jean-Pierre Castaldi : Son permis retiré pendant le confinement, il raconte (Exclu Vidéo)

Le confinement a été une période assez compliquée pour certaines célébrités. Si de nombreuses stars ont apprécié de rester chez elles, cela n’a pas forcément été le cas de Jean-Pierre Castaldi. Invité de Mickael Dos Santos dans l’émission Le Débrief de Non Stop, le père de Benjamin Castaldi s’est confié sur son confinement, et sur la façon dont il l’a vécu : "Très mal. Je ne suis pas fait pour être enfermé. Alors il parait qu’il n’y a jamais eu autant de divorces depuis le confinement, j’ai entendu ça ce matin à la radio, c’est une nouvelle extraordinaire (…) Les 15 derniers jours ont été durs. Je pense que là il était temps que ça s’arrête. J’étais avec ma femme et ma fille, ma femme était en télétravail, je ne l’ai jamais vu autant travailler".

"J’étais là content, enfin libre"

Si Jean-Pierre Castaldi a pu voir sa fille passer ses examens en ligne de chez lui, l’ancien présentateur a de son côté eu beaucoup de mal à respecter les règles du confinement. Et finalement, Jean-Pierre Castaldi n’a pas hésité à sortir de chez lui. Malheureusement pour lui, il a perdu son permis de conduire très rapidement : "Je suis sorti, j’ai pris ma voiture et je me suis fait enlever mon permis. Deux mois. J’étais tout seul sur l’autoroute, tu te rends pas compte il y avait personne j’étais là content, enfin libre. Je crois que j’étais à 140, 150, j’ai une voiture qui fait pas de bruit, j’écoutais la radio, j’avais les vitres baissées, il y avait personne, vlan on m’a rappelé à la réalité". Une bien mauvaise nouvelle qui n’a pas entaché la bonne humeur de Jean-Pierre Castaldi.

Par Alexia Felix