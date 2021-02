Jean-Pierre Descombes atteint de Parkinson, comment il a appris sa maladie (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a rejoint Non Stop People pour y présenter une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité. Ce vendredi 5 février, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 s'entretient avec Jean-Pierre Descombes, animateur de l'émission "Les jeux de 20h" diffusée de 1976 à 1983 sur FR3.

Dans cet entretien exclusif, le présentateur de 73 ans annonce publiquement qu'il est atteint de la maladie de Parkinson, depuis dix ans déjà. "Cette maladie, je la cache depuis dix ans (...) Ça fait dix ans que ça ne se voit pas. J'ai eu des moments très difficiles, où je prenais en douce des comprimés (...) mais malheureusement, ce Parkinson, il est costaud. Et j'ai beau me battre face à lui, parfois c'est lui qui gagne (...) On ne peut pas toujours cacher aux gens (...) Tout le monde sait maintenant, que je suis atteint de cette maladie, mais que je suis debout, au top", dit-il.

"On peut s'en sortir..."

Comment a-t-il appris sa maladie ? "Je l'ai appris parce que j'avais des troubles un petit peu, des petits tremblements, des mouvements saccadés. Quand je faisais 'ni oui ni non' avec Cyril Hanouna (NDRL, dans l'émission "La Grosse Rigolade"), j'ai tourné un soir jusqu'à deux heures du matin, j'étais un peu fatigué. J'ai terminé la séquence avec Jean-Marie Bigard. Il me connaît bien, il voyait que j'étais à bout, que j'étais coincé (...) J'ai décidé de reprendre de la force, je suis bien suivi et je pense qu'avec Parkinson, on peut s'en sortir, on peut vivre", répond-t-il.

Jean-Pierre Descombes a décidé d'agir pour l'association "France Parkinson". "Je suis en train d'écrire des jeux. Je vais essayer de leur apporter mon savoir, essayer de dynamiser les réunions qu'il faut, essayer d'aller dans les locaux de toute la France et dire : 'J'ai Parkinson, et alors !" confie-t-il.

Par Non Stop People TV