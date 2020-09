Jean-Pierre Elkabbach hospitalisé, il se confie sur sa convalescence

Depuis plus d’un an, Jean-Pierre Elkabbach était absent de CNews pour un problème de santé. Très discret sur sa maladie, le journaliste a toutefois accepté de faire des confidences à nos confrères du Parisien, alors qu’il s’apprête à revenir sur la chaîne avec une nouvelle émission politique hebdomadaire : "Ce que j'ai eu était inattendu et violent. J'ai eu la chance d'être traité par les meilleurs. J'ai résisté, me voici debout. La France peut être fière de ses personnels de santé, ils ont ma gratitude. J'ai été hospitalisé un mois et demi. Pendant des semaines, je n'ai eu aucun autre intérêt que la survie. Mais la page est tournée, je n'ai pas de traitement. Si j'avais un conseil à donner : que chacun fasse des contrôles par prévention".

"La page est tournée"

Pendant près d’un an, Jean-Pierre Elkabbach a quitté le paysage audiovisuel français : "J'ai vécu deux confinements consécutifs ! Face à de tels événements, on relativise, on devient plus calme, peut-être un peu plus sage. J'ai mis de la patience dans mon impatience". Se sentant bien du haut de ses 82 ans, Jean-Pierre Elkabbach s’apprête à revenir avec une toute nouvelle émission : "Elle s'appellera "Repères", parce que face aux mutations de la société et de la planète, on a besoin de repères. Je déteste qu'on répète "c'était mieux avant". Mon principe, c'est que ce sera mieux après. Que devons-nous savoir du monde qui vient ? Ce sera l'esprit de mon émission".

Par Alexia Felix